Floyd Mayweather lâche 11 000 $ sur des Air Force 1 rares: rapport

Floyd Mayweather sait comment dépenser de l’argent, et il aurait fait du shopping à New York quand il a décidé de faire quelques paires de coups de pied.



Nous ne pouvons qu’imaginer à quoi ressemble le placard de Floyd Mayweather. Au cours de la dernière décennie, des rapports indiquent que Mayweather a amassé une fortune totalisant quelque 1 milliard de dollars. Le magnat de la boxe a parcouru le monde, est ami avec les riches et les puissants, et lorsqu’il s’agit d’acheter quelques articles pour lui-même, il peut laisser tomber quelques piles sans battre l’œil.

Paras Griffin / Intermittent / .

Selon TMZ, Floyd et son équipage ont été repérés à New York en train de visiter Flight Club près d’Union Square Park. Le magasin a capturé Mayweather et son entourage alors qu’ils quittaient le magasin avec plusieurs sacs en remorque. Le PDG de TMT aurait accroché “plusieurs paires de Nike Air Force 1 rares – à un prix combiné de 11 000 $”.

TMZ déclare que Mayweather a tout mis en œuvre car de nouveaux survêtements TMT sont en route et le boxeur à la retraite voulait des coups de pied exclusifs à associer à ses tenues. Pour être honnête, avec le montant d’argent que Floyd aime flasher, certains pourraient dire qu’une virée shopping de 11 000 $ n’est pas si grave. Cependant, plus tôt ce mois-ci, 50 Cent a déclaré à Ebro Darden que Mayweather devrait bientôt revenir sur le ring car il allait se briser.

“Je pense qu’il y est arrivé maintenant parce que l’argent a disparu”, a déclaré Fif à un Ebro stupéfait. “Qu’est-ce que tu en penses? C’est se battre, obtenir l’argent, dépenser l’argent, se battre. Ça fait deux ans [since his last fight]. “Avec ce style de vie, l’argent a disparu, croyez-moi. Maintenant, il est comme … il sera dans votre hébergement local dans une boîte de nuit parce qu’il a besoin de cette action en ce moment.”

