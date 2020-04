Floyd Mayweather partage qu’il a “beaucoup traité” dans IG Clip

Floyd Mayweather partage ses difficultés et dit qu’il aide les personnes dans le besoin pendant son temps de deuil pour ses récentes pertes.



Il s’agit d’un patch approximatif pour Floyd Mayweather. En quelques semaines, le boxeur a non seulement perdu la mère de trois de ses enfants, Josie Harris, mais son oncle, Roger Mayweather, est également décédé. Depuis ce temps, Floyd est resté relativement silencieux alors qu’il pleure, en plus de partager des souvenirs d’amour sur ses pages de réseaux sociaux de ces deux personnes qui ont été des figures importantes de sa vie.

Christian Petersen / Personnel / .

Plus tôt cette semaine, Floyd a partagé une vidéo sur sa page Instagram où il s’adresse au public dans un clip sombre. Le célèbre boxeur a commencé sa vidéo en disant qu’il voulait juste prendre un moment pour parler au monde de ce qu’il avait vécu dans sa vie personnelle. “J’ai eu beaucoup à faire”, a-t-il déclaré. “En ce qui concerne la perte de la mère de mes enfants, elle était un autre significatif, une grande femme, une grande personne. Et face à un entraîneur, un oncle, une figure paternelle, Roger Mayweather. J’ai donc été traiter beaucoup. “

“Je suis affecté par cela. Ça fait mal de voir ce que le monde traverse”, a poursuivi Floyd. “Mais je veux que nous restions unis et que nous continuions à croire.” Floyd Mayweather a admis qu’il n’est pas une personne parfaite et fait régulièrement des erreurs, mais il travaille constamment à devenir un homme meilleur. Contrairement à d’autres, Floyd a déclaré qu’il continuerait d’aider les personnes dans le besoin sans l’annoncer au public. “Tant que Dieu [knows] que je fais une bonne action, c’est ce qui est important pour moi. “Regardez Floyd Mayweather parler franchement ci-dessous.

