Floyd Mayweather retarde deux combats alors qu’il pleure les pertes tragiques

Floyd Mayweather a perdu la mère de ses enfants, son oncle et son ami icône du basket-ball en quelques mois.



Ce fut une saison éprouvante pour Floyd Mayweather. Non seulement Josie Harris – son ex-petite amie et mère de trois de ses enfants – a été retrouvée morte à Santa Clarita, en Californie la semaine dernière, mais quelques jours plus tard, il a perdu son entraîneur et son oncle, Roger Mayweather. Le boxeur champion est en deuil de la perte de deux proches pendant cette période où les gens sont invités à rester à l’intérieur et à rester isolés en raison d’une pandémie mondiale.

Selon TMZ, Floyd Mayweather avait de grands projets pour 2020. La quarantaine des coronavirus a provoqué une pause dans le monde alors que l’Organisation mondiale de la santé propose le meilleur moyen de gérer cette situation sans précédent, mais même si le coronavirus n’avait pas provoqué l’annulation des sports Mayweather les aurait, de toute façon, annulés.

Il est rapporté que Mayweather avait deux combats alignés cette année: “Un événement impliquant l’UFC et un autre combat contre un boxeur établi et respecté.” Ces pertes soudaines rapides, y compris celle du bon ami de Floyd Mayweather, Kobe Bryant, auraient mis la boxe en veilleuse. TMZ ajoute que ces reports seront temporaires et que les fans n’auront qu’à voir comment s’en sort Floyd dans les mois à venir. De plus, nous attendons tous le résultat de cette répression du COVID-19 car le gouvernement américain a récemment partagé que la chute du coronavirus pourrait durer jusqu’à 18 mois.

