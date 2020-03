Focus se met en place tôt jamais rarement parfois toujours en version numérique – / Film

Jamais Rarement Parfois Toujours créé au Festival du film de Sundance avec un succès quasi universel, et surfait sur la vague des éloges critiques jusqu’aux théâtres, où il a été publié il y a deux semaines au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Eliza HittmanLe drame de l’avortement silencieux est un film indépendant qui aurait facilement pu être perdu sous le bruit des nouvelles sur les coronavirus et des fermetures à l’échelle de l’industrie, mais Focus Features s’assure que Jamais Rarement Parfois Toujours obtient le public qu’il mérite avec une première vidéo sur -démission à la demande. Focus Features a mis en place une première sortie numérique Never Rarely Parfois Always pour la semaine prochaine, trois semaines seulement après sa sortie en salles.

NBCUniversal a annoncé que le dernier film de Focus Features, Never Rarely Parfois Always, rejoindrait très tôt la horde de sorties en salles sur les plateformes numériques. Jamais Rarement Parfois Toujours sera disponible à l’achat sur les services à la demande participants pour 19,99 $ à partir du vendredi, 3 avril. La sortie numérique du film intervient trois semaines seulement après son ouverture en salles le 13 mars. Jamais Rarement Parfois Toujours sera disponible sur demande pendant une période de visionnement de 48 heures.

Universal Studios a fait changer la donne en annonçant plus tôt ce mois-ci qu’il allait abandonner ses films théâtraux The Hunt, The Invisible Man et Focus Features ’Emma. sur les plateformes numériques tôt, quelques jours seulement après l’ouverture de quelques films dans les salles, à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). D’autres studios ont emboîté le pas, rendant leurs films de cinéma disponibles en VOD ou sur des plateformes de streaming très tôt.

En tant que film indépendant au ralenti, Never Rarely Parfois Always avait peu de chances d’être vu par un grand nombre en dehors des cercles de critiques qui ont entendu les éloges provenant du circuit du festival du film, où Hittman a suivi ses acclamés Beach Rats. le prix spécial du jury Sundance pour le néo-réalisme et le prestigieux prix Silver Bear Grand Jury du Festival du film de Berlin. Mais maintenant qu’il atteint le numérique tôt, et que tout le monde en quarantaine a hâte de voir un nouveau film, peut-être Jamais Rarement Parfois Toujours aura le large public dont il n’a jamais rêvé.

Voici le synopsis de Never Rarely Parfois Always:

Écrit et réalisé par Eliza Hittman, le film est une représentation intime de deux adolescentes en Pennsylvanie rurale. Confrontée à une grossesse non désirée et à un manque de soutien local, Autumn (Sidney Flanigan) et sa cousine Skylar (Talia Ryder) se lancent à travers les frontières de l’État à New York pour un voyage chargé d’amitié, de bravoure et de compassion.

