Fonseca compose une chanson pour lever des fonds contre le coronavirus

Mexico.– Des stars de la musique du monde comme Paul McCartney, Lady Gaga, Lang Lang, Andrea Bocelli, entre autres, ils organisent pour le concert de solidarité One World #TogheterAtHome One World: Ensemble à la maison.

L’effort est de soutenir la lutte contre la pandémie de Covid-19, a annoncé ce lundi Lady gaga, participant et promoteur du concert virtuel One World.

Alanis Morissette, Billie Eilish, Maluma et d’autres personnalités extérieures au domaine musical participeront également, comme l’ancien footballeur David Bekham ou l’acteur Idris Elba, qui, il y a quelques semaines, a été testé positif coronavirus.

Le concert de la maison sera diffusé sur la télévision britannique BBC et peut-être par ABC, CBS et NBC, des États-Unis, et aura lieu le 18 avril.

Lady Gaga a présenté le concert One World avec le PDG de la Organisation mondiale de la SANTE (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’OMS aura un invité spécial à la conférence de presse # COVID19 d’aujourd’hui: @ladygaga se joindra à nous pour annoncer la

One World: #TogetherAtHome spécial mondial virtuel le 18 avril 2020.

📺 à 15h30 GMT

– Organisation mondiale de la santé (OMS) (@WHO) 6 avril 2020

L’artiste a participé avec un don pour aider l’OMS à financer la recherche sur les traitements et les vaccins contre le coronavirus.

Il a également remercié les professionnels de la santé, les médecins et les infirmières pour leur aide précieuse.