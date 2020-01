Foosballers, Saint Frances, Higher Love, The Cordillera of Dreams, Olympic Dreams / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Saint Frances

Alex Thompson offre quelque chose de sublime.

Bridget (Kelly O’Sullivan), trente-quatre ans, fait enfin une pause lorsqu’elle rencontre un gars sympa et décroche un emploi bien nécessaire en gardant Frances, une fillette de six ans (jouée par une Ramona Edith-Williams voleuse de scènes) ). Mais une grossesse non désirée introduit une complication inattendue. Pour aggraver les choses, elle se heurte à Frances obstinée et lutte pour faire face à une tension croissante entre les mamans de Frances. Au milieu de ses relations personnelles tumultueuses, une amitié réticente avec Frances émerge, et Bridget lutte avec les joies inévitables et les spectacles de merde de devenir une partie de la famille de quelqu’un d’autre.

Cette remorque fait son stand à l’aide de guillemets et de charme. C’est lourd sur le récit, mais c’est très bien accueilli pour un film examinant plusieurs silos émotionnels ici: grossesse, intimité, maturité, problèmes familiaux et beaucoup de sentiments noueux. C’est un charmeur, c’est sûr, et il m’a séduit à la fin.

Foosballers

Réalisateur Joe Heslinga nous a fourni la Natty Light des documentaires et pour ma part, je suis ravi.

Ce documentaire primé plonge profondément dans le monde souterrain du football de table professionnel, suivant six des meilleurs joueurs alors qu’ils se préparent pour les championnats du monde de tornade. À travers une distribution d’ensemble de personnages originaux et de fans obsessionnels, “Foosballers” explore l’histoire riche et relativement inconnue du sport – couvrant son ascension fulgurante dans les années 70 lors du Million Dollar Pro Tour, son effondrement dévastateur dans les années 80 et sa résurrection actuelle aujourd’hui.

Ce sont les types d’histoires, à la la Roi de Kong, où les enjeux sont incroyablement bas, mais ce sont les protagonistes impliqués qui facilitent la jouissance. Tout comme la façon dont je ne suis pas apte à pratiquer tout type de sport organisé, je serai ravi de regarder quelque chose comme un tournoi de cornhole sur ESPN2 pendant des heures simplement en raison de la gravité avec laquelle les participants le prennent. J’en suis.

Amour plus fort

Réalisateur Hasan Oswald a créé un documentaire qui passera sous le radar, mais demande à être vu.

Un père en col bleu tente de sauver sa petite amie enceinte, accro à l’héroïne, dans les rues dangereuses de Camden, NJ. Une fois leur fils né, un nouveau voyage commence pour le sort du bébé et la sobriété de la famille qui peut les séparer à jamais.

C’est difficile de regarder ça. C’est un documentaire de notre temps, avec des thèmes qui pourraient résonner avec des milliers de personnes qui ont lutté ou qui luttent contre la toxicomanie. Pour tous ceux qui disent que ce genre d’histoire a déjà été raconté de bien d’autres façons, je voudrais souligner que cette bande-annonce démontre que davantage d’histoires doivent être racontées. De plus en plus de gens ont besoin de voir la prise ferme que les opioïdes comme l’héroïne peuvent avoir sur la vie d’une personne. C’est une déception de regarder toute cette bande-annonce, mais c’est ce qui la rend si bonne.

Rêves olympiques

Réalisateur Jeremy Teicher ne fait pas avancer de nouveau terrain mais, bon sang, je suis d’humeur pour une histoire d’amour.

Contre la splendeur des Jeux Olympiques d’hiver, une histoire d’amour intime et inattendue se développe entre deux cœurs solitaires, chacun à leur propre carrefour dans la vie. Penelope (Alexi Pappas) est une première olympienne et skieuse de fond introvertie qui, après avoir terminé son épreuve au début des jeux, se retrouve à passer du temps au village des athlètes avec le dentiste volontaire grégaire et sortant, Ezra (Nick Kroll). Alors que les deux sont impatients de nouer des liens aux Jeux olympiques, ils sont freinés par la chose même qui les a poussés à ce point; que faites-vous une fois que votre rêve pour la vie est devenu réalité et que vous devez franchir la prochaine étape? Alors que Penelope et Ezra naviguent sur les pentes vulnérables, ils se poussent mutuellement pour embrasser les qualités qu’ils ont perdues de vue dans la poursuite de leurs rêves. Seront-ils capables de s’entraider à faire le saut dans l’inconnu? Le premier film jamais tourné sur place pendant les Jeux olympiques dans le village des athlètes, Olympic Dreams offre au public un côté des Jeux jamais vu auparavant et aux personnes dont la vie entière est façonnée par eux.

Ce qui précède est beaucoup de piège. Je suis juste intéressé à voir fleurir le jeune amour. Bien que je ne sois pas sûr de ressentir la personnalité de “ah, shucks” de Kroll, et encore moins de l’acheter, je suis toujours charmé par l’effort ici. Je peux voir pourquoi il n’allumera pas le multiplex mais il y a des étincelles de quelque chose de mignon, un badinage passionnant, et je suis chatouillé par son énergie.

La cordillère des rêves

Quand directeur Patricio Guzmán nous a donné la nostalgie de la lumière en 2010, je pensais que c’était son opus. Faux.

La Cordillère des rêves est centrée sur le paysage imposant des Andes, qui longe la frontière orientale du pays sud-américain. À la fois protectrice et isolante, magistrale et indifférente, la cordillère des montagnes sert de foyer énigmatique autour duquel Guzmán contemple l’héritage durable du coup d’État militaire de 1973.

En regardant à la fois le passé et l’avenir, le cinéaste examine comment les politiques néolibérales introduites sous le régime de Pinochet ont continué de stratifier la société chilienne. La cordillère n’est pas simplement un paysage ou une fracture métaphorique, car elle contient une grande partie des ressources naturelles du pays – une richesse privée et inaccessible à la grande majorité des Chiliens.

C’est somptueux à regarder. Les visuels, le flux, tout est très apaisant pour l’œil et l’âme. Il semble que ce soit à la fois une réflexion sur un temps qui s’est écoulé tout en réconciliant comment le présent pousse les choses vers l’avenir. Cela ressemble à un récit de voyage mais, surtout, cela semble très personnel parce que c’est très personnel. C’est presque comme lire le journal intime de quelqu’un, sauf qu’il nous le lit.

