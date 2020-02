FormulaTV, 16 ans avec vous

16 ans se sont écoulés mais nous restons également unis par notre passion cathodique. Peu importe que rien ne soit pareil ou que nous n’ayons même pas besoin d’un téléviseur pour profiter du contenu audiovisuel. Même s’il n’est pas nécessaire d’être accompagné pour monter notre propre rassemblement commentant un spectacle ou une série live. Rien n’est pareil mais, en même temps, rien n’a changé.

FormulaTV fête ses 16 ans

Le 19 février 2004, l’aventure FormulaTV a commencé avec l’ouverture de ce portail qui, au fil des années, est devenu référence informative et dans les médias indépendants spécialisés dans la télévision les plus visités en Espagne. Depuis nos débuts, nous nous sommes fermement engagés dans l’information et le divertissement, en nous adaptant aux nouvelles technologies, réseaux sociaux et modes de consommation. Et chaque jour, nous nous efforçons d’offrir des informations, des analyses, des critiques et des rapports éprouvés et exclusifs. Parce que FormulaTV est bien plus qu’un portail d’actualités: Nous sommes la plus grande communauté de télévision hispanophone et nous sommes les créateurs de notre propre production audiovisuelle.

Plus de production propre et en direct

Depuis la naissance de FormulaTV, nous nous sommes clairement engagés dans le contenu vidéo avec des interviews, des reportages ou des making of. Cependant, ces dernières années, nous avons réinventé et promu cette section avec de nombreux formats de notre propre production. Non seulement nous passons à des présentations, événements, photocalls ou festivals, mais aussi nous créons du contenu audiovisuel dans notre propre écriture. En fait, au cours de la dernière année, nous avons changé de bureau pour agrandir nos installations avec plusieurs postes d’enregistrement. À partir de ce nouvel ensemble, nous réalisons les différentes sections et programmes de notre propre production, tels que ‘Tele de Barrio’, ‘Formula OT’, ‘Eurovision Diaries’, ‘Yes, MasterChef’ ou les débats de ‘GH VIP’, ‘The island of tentations »ou« survivants ». En outre, nous nous sommes fermement engagés à produire des documentaires qui traitent de questions approfondies, telles que «Fierté de fiction», «Bandes dessinées» ou «Les« amis »ont-ils expiré?

Production propre de FormulaTV

Mais nous avons encore franchi une nouvelle étape. Nous nous sommes tournés vers la diffusion en direct de conférences de presse, d’événements exceptionnels ou de nos chroniques ou débats sur des événements télévisés, tels que l’Eurovision, «Opération Triomphe» ou la dernière saison de «Game of Thrones». Tout peut arriver en direct et nous aimons ça.

Le portail spécialisé dans la télévision avec un plus grand engagement

Si nous pouvons être fiers de quelque chose, c’est pour compter sur votre soutien inconditionnel pendant 16 ans. En janvier 2020, nous avons accumulé plus de 5 millions d’utilisateurs uniques et plus de 21 millions de pages vues, selon Google Analytics. Quelques résultats qui se déplacent également vers les réseaux sociaux où nous sommes le portail spécialisé dans la télévision avec un plus grand engagement. Notre page Facebook reste imparable avec plus de 415 000 abonnés, plus de 319 000 sur Twitter, près de 35 000 sur Instagram et plus de 163 000 sur YouTube, avec près de 114 000 000 vues.

Au cours de ces 16 années et 5 843 jours que nous avons passés avec vous, nous avons rapporté près de 100 000 nouvelles, vous avez vu plus de 21 000 vidéos et plus de 142 000 photos. Mais rien de tout cela ne serait possible sans vous, qui donnez un sens à notre travail. Ensemble, nous avons formé la plus grande communauté médiatique spécialisée dans la télévision, avec près de 380 000 utilisateurs enregistrés, plus de 9 500 000 commentaires sur les messages et plus de 6 millions de messages dans les forums. Certains d’entre vous sont avec nous depuis le début de ce voyage et d’autres, qui ne sont pas nés à la naissance du portail, ont été intégrés. À vous tous, Merci de continuer à aimer la télévision à nos côtés!

