Fort Salem ‘sont différents des autres

Les sorcières sont très populaires dans les médias. Nous avons Sabrina et Hermione. Et bien sûr Hocus Pocus et Halloweentown. Pourtant, Motherland: Fort Salem est différent de toutes ces histoires dans sa représentation des sorcières.

Rencontrez les différents types de sorcières de ‘Motherland: Fort Salem’

Jessica Sutton, Taylor Hickson et Ashley Nicole Williams de Motherland: Fort Salem | Arturo Holmes / .

Patrie: Fort Salem est très différent des autres émissions sur la sorcellerie. Avant d’entrer dans ces différences, cependant, il est important de comprendre en quoi consiste l’émission et qui sont exactement ces sorcières. Cette émission se déroule dans un monde où les sorcières ont mis fin à leur persécution en acceptant de se battre pour le gouvernement américain. L’émission suit trois jeunes femmes qui rejoignent cette armée pleine de sorcières.

L’une de ces jeunes femmes, Raelle Collar, jouée par Taylor Hickson, est très rebelle. Elle a des problèmes d’autorité et a récemment perdu sa mère. Depuis que sa mère est décédée alors qu’elle était en mission pour l’armée, Raelle hésite à se joindre. Elle semble également vouloir comprendre ce qui est arrivé à sa mère.

Abigail Bellweather, incarnée par Ashley Nicole Williams, est une véritable leader. Elle vient d’une longue lignée de soldats et pense que l’armée est sa véritable vocation. Abigail est déterminé à ne pas échouer, ce qui provoque des frictions avec Raelle qui semble ne rien prendre au sérieux. Le dernier personnage principal est Tally Craven, joué par Jessica Sutton.

Tally est la colle qui maintient l’unité composée de Raelle, Abigail et Tally elle-même. Elle est gentille et forte, déterminée et innocente. Tally est sérieux et croit vraiment à la cause pour laquelle l’armée des sorcières se bat. Elle veut protéger les innocents contre les préjudices.

Les plus grandes différences de sorcières dans ce spectacle

Maintenant que vous connaissez les personnages principaux et l’intrigue de base de l’histoire, il est temps d’entrer dans les différences entre Motherland: Fort Salem et d’autres histoires sur la sorcellerie. Une différence majeure, mentionnée par Taylor Hickson dans une interview avec Build Series, est qu’ils n’utilisent pas le mot magie dans cette émission. Au lieu de cela, les sorcières se réfèrent à leurs pouvoirs en tant que travail. Par exemple, Raelle est une guérisseuse, donc son travail serait de guérir.

Il y a aussi une autre différence majeure entre cette émission et d’autres représentations médiatiques de sorcières, qui est encore plus importante. Selon Taylor Hickson, qui joue Raelle, Motherland: Fort Salem démontre «la divinité et le vrai sens de la culture Wiccan». «Je pense que c’est tellement diabolisé», poursuit-elle. “C’est une communauté tellement mal comprise et c’est tellement une question de féminité et de lumière et de soutien mutuel.”

Donc, toute personne intéressée à ce que la culture wiccane soit traitée avec respect, consultez certainement Motherland: Fort Salem. Même si vous n’êtes pas encore intrigué, le spectacle pourrait être pour vous. Comme il s’agit définitivement “de féminité et de lumière et de soutien mutuel”. Et c’est toujours bien de voir des femmes se soutenir mutuellement.

En général, il est toujours bon de voir les gens s’entendre et se soutenir mutuellement. L’émission suit ces trois jeunes femmes qui apprennent à travailler ensemble, car elles doivent le faire pour survivre. La série est également intrigante en raison de sa prémisse, car elle se déroule dans un monde où les rôles de genre et les idées sur le pouvoir sont inversés.