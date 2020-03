Forte discussion entre Emma García et Mari Cielo Pajares dans ‘Viva la vida’: “C’est une erreur épique”

Dans le programme du samedi 14 mars de «Viva la vida», ils ont analysé la vie privée et professionnelle de l’acteur Andrés Pajares, dont la fille, Mari Cielo Pajares est actuellement collaboratrice de «Survivientes 2020». De Telecinco, ils ont voulu la contacter pour parler de ce sujet mais les choses ne se sont pas bien passées. Pendant qu’ils attendaient la connexion, ils savaient qu’elle était extrêmement en colère.

Emma García en direct avec Mari Cielo Pajares dans ‘Viva la vida’

Tout cela était dû à un gros malentendu. Selon Mari Cielo Pajares, son représentant lui avait dit que la raison de leur participation était de commenter les «Survivants 2020» et non les problèmes familiaux, comme prévu par le programme. Emma García ne comprenait pas ce qui aurait pu causer cette confusion et elle essayait donc de donner à Mari Cielo un air défensif: “Bien sûr, je comprends que vous avez pensé “de quoi s’agit-il”, mais cela a été une erreur de communication, ce n’est pas un après-midi pour se mettre en colère “.

Le présentateur a précisé que, selon le coordinateur invité, les informations du programme avaient été transmises et que l’erreur semblait provenir de leur représentant. “Une erreur épique“a été la réponse de Pajares, qui a commencé à expliquer comment elle avait déjà parlé de sa famille récemment dans” Save me “.”Écoutez-moi, ne mélangez pas les programmes, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, mais si vous ne voulez pas collaborer, je comprends“, a expliqué Emma García, à qui l’invité n’a pas cessé d’appeler María par erreur.

Le point final

La fille d’Andrés Pajares était entrée dans une boucle de rage qui ne menait nulle part: “Je suis une personne très claire” répété à l’hôte du présentateur et les collaborateurs qui n’avaient pas très bien compris leur colère. “Personne ici n’a menti à personne, je peux le confirmer”, lui a expliqué Emma García très clairement, avant de rejeter la connexion: “Ce que vous pensez ou non que nous faisons dans le programme est une autre affaire. Il y a eu un malentendu que nous admettons, admettons vous-même, parlons à votre représentant et point final“

.