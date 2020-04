Fortnite Leak révèle de nouveaux skins Deadpool et X-Force

Fortnite les fans devront peut-être attendre un peu plus longtemps que prévu pour le rafraîchissement saisonnier de la bataille royale, mais Epic Games s’assure de ne pas laisser les joueurs à la recherche de contenu au cours des prochaines semaines et au-delà. Le lancement de la saison 3 du chapitre 2 est maintenant prévu pour juin, donc si Apollo Island ne subira pas de changements majeurs dans un avenir proche, à quoi exactement les habitués doivent-ils s’attendre?

Bien que le développeur n’ait pas encore précisé ce qu’il prévoit de fournir au cours des deux prochains mois, les dataminers semblent une fois de plus les avoir battus jusqu’au bout, pour ainsi dire. Il semble que Deadpool de Marvel sera bientôt rejoint par un certain nombre de ses collègues mutants dans le jeu. Découvrez quelques-uns des produits cosmétiques divulgués, mettant en vedette des personnages emblématiques tels que Cable, Domino et Psylocke, ci-dessous.

Cliquer pour agrandir

Quant à la façon dont vous allez débloquer ces nouveaux ajouts soignés à votre garde-robe, elle n’est pas encore connue, bien que la réponse soit probablement l’une des deux options. Soit Epic rendra les tenues déverrouillables par le jeu pour les propriétaires de Battle Pass, soit les joueurs devront les acheter pour de l’argent réel via la boutique en jeu de Fortnite. Il y a également une chance que les membres de la X-Force fassent partie d’un mode à durée limitée à venir semblable à celui fourni comme lien pour le retour de Thanos l’année dernière, mais nous devrons simplement attendre et voir.

Quant à ceux qui n’ont pas encore obtenu le costume existant de Deadpool en Fortnite Chapter 2, vous pouvez consulter notre guide détaillé sur la façon de relever les différents défis posés par le héros grossier, y compris les étapes supplémentaires nécessaires pour acquérir une autre version sans masque.

Nous attendons un mot officiel concernant les collègues de Deadpool dans une prochaine annonce qui arrivera bientôt, alors restez à l’écoute.