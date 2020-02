Fortnite Love And War – Récompenses et défis pour la Saint-Valentin

Premiers détails pour Fortnite La prochaine affaire à durée limitée du chapitre 2 a été révélée plus tôt que prévu.

Plus tôt dans la journée, Epic Games a déployé le patch v11.50 pour la bataille royale qui, sans rien ajouter de notable, semble regorger de références à un contenu à venir. Comme d’habitude, les mineurs de données n’ont pas perdu de temps pour séparer les fichiers du jeu afin d’en savoir plus, étant revenus de leur dernière plongée profonde avec le premier aperçu du chapitre 2, l’événement final de la saison 1. Dans un article de blog publié le mois dernier, Epic a confirmé qu’un nouvel événement de deux semaines précéderait l’arrivée du chapitre 2, saison 2 et il semble que nous ayons maintenant un nom pour l’occasion.

Love and War devrait être mis en ligne plus tard cette semaine et présente une esthétique de la Saint-Valentin sur le thème approprié.

Comme on pouvait s’y attendre, les joueurs devront compléter une variété de défis temporaires afin de marquer toutes les récompenses proposées pendant Love and War, qui incluent de nouveaux enveloppements cosmétiques, Back Bling et des bonus d’expérience. La liste complète, découverte par FortTory, est la suivante.

Matchs de War: Play Search & Destroy (2)

War: Plantez ou désamorcez une bombe dans les matchs Search and Destroy (2)

Amour: placez le top 15 dans les matchs Duos of Squads avec un ami (5)

Amour: acheter des articles dans des distributeurs automatiques dans les matchs Search & Destroy (5)

Amour: soigner un coéquipier avec un bandage bazooka (100)

War: éliminez les adversaires dans les matchs Search & Destroy (5)

Guerre: éliminez vos adversaires ou faites revivre vos coéquipiers en un seul match (3)

Amour: gagnez de l’or dans les matchs Search and Destroy (2500)

Amour: remerciez le chauffeur de bus dans différents matchs (7)

War: Achetez un objet commun dans les distributeurs automatiques dans les matchs Search & Destroy (1)

Guerre: inflige des dégâts aux adversaires (1000)

Amour: gagnez en santé ou appliquez des boucliers (500)

Les fans du mode Search & Destroy de Fortnite Creative seront dans leur élément pour cet événement particulier, alors que ceux qui préfèrent s’en tenir aux listes de lecture standard peuvent toujours cocher un certain nombre des défis répertoriés. Des fuites suggèrent que Love and War devrait être mis en ligne demain, le 6 février, donc si vous avez besoin d’un rappel du fonctionnement de Search & Destroy, il est maintenant temps de vous lancer pour une session ou deux.

Au cas où vous auriez raté l’autre fuite majeure FortniteLa dernière mise à jour, rendez-vous ici pour votre premier aperçu du nouveau skin Harley Quinn qui vous a précédé dans le cadre du prochain crossover Birds of Prey. Prendre plaisir!