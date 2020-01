Fortune de l’ancien top model Christie Brinkley et le choix qu’elle regrette dans sa carrière

Christie Brinkley, le mannequin à l’apparence perpétuellement jeune, a été l’un des modèles, porte-parole et entrepreneurs les plus prospères des quarante dernières années. Ce qui est difficile à croire, car Brinkley semble presque aussi vieille que la durée de sa carrière. Son apparence est une grande partie de sa marque en tant que figure publique.

Christie Brinkley | Sean Zanni / Patrick McMullan via .

Découvrez la valeur nette de cette femme de 65 ans, ainsi que la partie de sa carrière qu’elle aurait souhaité pouvoir changer.

Brinkley embrasse ses cheveux argentés

La star de National Lampoon’s Vacation a récemment partagé une décision importante qu’elle a dû prendre – concernant ses cheveux. Elle s’est rendu compte récemment que ses cheveux ne poussent plus en blond. Ça vient en gris. Et grâce à sa fille, Sailor, elle l’embrasse et son âge spirituel, comme elle l’appelle.

“Tout le monde accorde tellement d’attention à votre numéro”, a déclaré Brinkley à People l’année dernière. “J’aime dire:” C’est juste mon âge biologique, mais mon âge spirituel est totalement différent. “Votre âge spirituel vient de tout ce qui vous concerne, pas seulement de ce numéro attribué parce que c’est depuis combien de temps vous êtes là, que vous tournez autour de ce fou vieux monde.”

Elle a partagé sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci son acceptation de ses mèches grises.

“Je devais colorer avant de quitter NYC il y a 3 semaines, mais j’ai décidé que j’irais doucement sur mes cheveux et que je le ferais à la maison”, a expliqué la femme de 65 ans dans un selfie qui montre sa nouvelle couleur.

“En conséquence, je suis retourné à mes racines … et mon garçon a toujours été surpris de voir que mes” points forts de la nature “sont plus argentés que dorés!”

Sa fille, Sailor, a sonné avec le commentaire, “Yas silver FOX.”

Ce que Brinkley regrette

Brinkley n’a probablement pas trop de regrets dans sa carrière de quatre décennies. Elle a honoré toutes les couvertures de magazines, y compris son choix pour le numéro de maillot de bain de Sports Illustrated qui couvre trois années consécutives.

Elle a été le visage de Cover Girl pendant 25 ans et a joué dans le théâtre, avec des rôles dans Parks and Recreation de NBC, ainsi que des apparitions sur Mad About You et dans plusieurs clips, notamment avec (maintenant ex) son mari Billy Joel .

Quant au seul regret qu’elle a encore? Il n’apparaît pas dans l’une des émissions de fin de soirée les plus appréciées et les plus emblématiques.

“Je n’ai pas fait Saturday Night Live quand ils m’ont demandé”, a déclaré Christie à ET. “Dieu, à quoi je pensais?”

Valeur nette de Christie Brinkley

La valeur nette de Brinkley est de 100 millions de dollars. Plus récemment, l’entrepreneur travaille dans le secteur du Prosecco.

Le site Web de sa gamme de Prosecco, appelé Bellissima Prosecco, dit: «En italien, bellissima ne signifie pas seulement beau, mais« plus beau ». Cet esprit inspire notre collection de Prosecco et de vins mousseux, élaborés avec des raisins biologiques, élaborés avec le l’aide d’une des plus belles femmes du monde, Christie Brinkley. . . “

“Comme Christie, défenseur des droits des végétariens et de l’environnement tout au long de la vie, nous pensons qu’il est vital de préserver la beauté naturelle du monde qui nous entoure.”

“Donc, que vous soyez fan de rosé, de brut classique, de zéro sucre ou des trois, Bellisima vous protège”, a déclaré Brinkley à Yahoo Lifestyle. “Alors levons un verre pour faire briller la vie!”

