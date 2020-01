Fortune de Martin Lawrence et comment il est devenu célèbre

Martin Lawrence est surtout connu pour avoir joué dans la télé à succès

montrer «Martin» et la franchise de films «Bad Boys». Combien vaut-il et comment

est-il devenu la star qu’il est aujourd’hui? Showbiz Cheat Sheet vous dira tout sur

Avoir net et carrière de Martin Lawrence.

Films et émissions de télévision de Martin Lawrence

Martin Lawrence

Martin Lawrence a fait ses débuts d’acteur à la télévision

série “What’s Happening Now!” Il a joué le personnage de Maurice Warfield de

1987 à 1988. Lawrence a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1989 «Faites la bonne chose»

dans lequel il a joué le personnage Cee. Cela a conduit à son prochain film l’année suivante,

«House Party», avec les rappeurs Christopher «Kid» Reed et Christopher «Play»

Martin.

Lawrence est devenu un nom de ménage après avoir atterri

émission de télévision intitulée «Martin». Il a joué dans l’émission de 1992 à 1997. Son

d’autres rôles d’acteur incluent des apparitions dans “Boomerang”, “Bad Boys”, “A Thin Line

Entre l’amour et la haine »et« La maison de Big Momma ».

Les films les plus rentables de Martin Lawrence

Martin Lawrence et Will Smith

Lawrence est apparu dans de nombreux films à succès

sa carrière. Sans surprise, son travail dans la franchise de films “Bad Boys” est sur

top en matière de recettes au box-office. Certains des revenus les plus élevés de Lawrence

les films incluent «Bad Boys II», avec des revenus mondiaux de plus de 273 millions de dollars;

«Wild Hogs», avec un bénéfice mondial de plus de 253 millions de dollars; et “Ouvrir

Saison “, avec des revenus mondiaux de plus de 191 millions de dollars, selon la recherche

de The Numbers.

Le travail de Martin Lawrence en dehors du théâtre

Martin Lawrence à un événement de presse pour Bad Boys for Life

Le travail de divertissement de Lawrence va au-delà de l’action. Il a aussi

prête son talent en tant que producteur, réalisateur et écrivain. Un de ses premiers

projets de production était son émission de télévision “Martin”. Lawrence était le

producteur exécutif de l’émission de 1995 à 1997. Ses autres crédits de production incluent

«Black Knight», «Big Momma’s House» et «1st Amendment Stand Up».

Jusqu’à présent, Lawrence a un crédit de réalisateur pour le film de 1996, “A Thin Line

Entre amour et haine. ”

Quelle est la valeur nette de Martin Lawrence?

Martin Lawrence à la première allemande des Bad Boys for Life

Au moment d’écrire ces lignes, Martin Lawrence avait une valeur nette de 110 $

millions, selon

aux estimations de Celebrity Net Worth. Une grande partie de sa richesse provient du film

gains. Lawrence a été payé 6 millions de dollars pour son apparition dans “Bad Boys for Life”

rapports

Variété. Will Smith a gagné 17 millions de dollars pour le film.

Quelle est la prochaine étape pour Martin Lawrence

Qu’a prévu Lawrence ensuite? Après «Bad Boys for

Life “, Lawrence aurait apparemment apparu dans” Bad Boys 4. “Il prévoit également

pour accueillir une tournée de comédie stand-up intitulée “Lit AF Tour”. Certains des comédiens prévus

à paraître, Hannibal Buress, Tommy Davidson, DeRay Davis, Ricky Smiley,

et B. Simone.

