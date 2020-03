Fortune de Patrick Dempsey et comment il est devenu célèbre

Patrick Dempsey est surtout connu pour jouer le Dr Derek Shepherd

sur Grey’s

Anatomie. Voici un aperçu de la valeur nette de Patrick Dempsey, de sa carrière et de la façon dont

il est devenu célèbre.

Films et émissions de télévision de Patrick Dempsey

Patrick Dempsey | Rodin Eckenroth / .

Patrick Dempsey a fait ses débuts d’acteur dans le film de 1985

Heaven Help Us, dans lequel il a joué le rôle de Corbet. Cette même année,

il est apparu dans un film intitulé The Stuff. L’année suivante, Dempsey

a fait ses débuts à la télévision dans un épisode de The Magical World of

Disney intitulé «Un choix de combat». Il a ensuite décroché un rôle récurrent dans la

série télévisée Fast Times, dans laquelle il a joué le personnage Mike

Damone pour sept épisodes.

Dempsey a commencé son ascension vers la gloire après avoir joué dans le film de 1987 In the Mood. Après cela, il a joué le personnage de Ronald Miller dans Can’t Buy Me Love. Les autres rôles de Dempsey incluent des apparitions dans Some Girl, With Honors, Outbreak, Enchanted et Bridget Jones’s Baby. Dempsey a rejoint le casting de Grey’s Anatomy en 2005. Il a joué le rôle du Dr Derek Shepherd jusqu’à ce qu’il quitte la série en 2015.

Les films les plus rentables de Patrick Dempsey

Patrick Dempsey en 2019 | Arnold Jerocki / .

Au moment de la rédaction de ce document, le film le plus rentable de Dempsey est le

Film Transformers 2011: Dark of the Moon, avec 1,124 milliard de dollars en

gains au box-office mondial. Ses autres films les mieux rémunérés incluent Enchanted

(2007), avec des recettes de billetterie mondiales de plus de 340 millions de dollars; Valentin

Day (2010), avec un bénéfice au box-office mondial de plus de 217 millions de dollars;

et Bridget Jones’s Baby (2016), avec des revenus au box-office mondiaux de

plus de 205 millions de dollars.

Le travail de Patrick Dempsey en dehors du théâtre

Bien que Dempsey soit connu pour ses talents d’acteur, il a également des crédits en tant que réalisateur et producteur. L’acteur a fait ses débuts de réalisateur avec le film 1994 Ava’s Magical Adventure. Dempsey a fait ses débuts en tant que producteur avec le film Flypaper 2011.

En 2014, il était producteur d’un documentaire intitulé The Peloton Project. Ses autres crédits de production incluent The Truth About the Harry Quebert Affair (2018), Hurley (2019), The Art of Racing in the Rain (2019) et Micronesian Blues (2019).

Valeur nette de Patrick Dempsey

Au moment d’écrire ces lignes, Patrick Dempsey a une valeur nette de 60 $

millions selon les estimations de Celebrity Net Worth.

Quelle est la prochaine étape pour Patrick Dempsey

Dempsey devrait jouer dans la série CBS Ways and

Moyians, aux côtés de la star de Pretty Little Liars Troian

Bellisario. Dempsey et l’ancienne chef de CBS Entertainment Nina Tassler seront

parmi les producteurs exécutifs, des rapports

Date limite.

Dans une interview avec Nightline, Dempsey dit qu’il se demande s’il sera jamais connu autrement que “McDreamy”, qui était le surnom de son personnage dans Grey’s Anatomy. Il a dit à l’animateur Neal Karlinsky qu’il aimerait assumer différents rôles d’acteur afin de pouvoir se distancier un peu du personnage. “J’essaie juste d’être prudent dans ce que je fais ensuite”, a déclaré Dempsey à Karlinsky. “Je ne pense pas que je puisse jamais être fatigué de [being called McDreamy]. Ça va être là pour le reste de ma vie, donc je dois l’accepter comme un fait. La question sera, serai-je connu pour autre chose que cela plus tard dans la vie? Et c’est la question. ”

