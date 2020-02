Fortune La fortune de Kobe Bryant double presque après sa mort

Kobe Bryant et sa fille Gianna Maria

Depuis sa mort le 26 janvier, la fortune du défunt basketteur a presque doublé.

Tout comme cela se produit généralement lorsqu’un chanteur meurt et que le patrimoine augmente incroyablement, il en va de même avec Kobe Bryant.

Depuis sa mort le 26 janvier, la fortune du défunt basketteur a presque doublé de valeur, comme le rapporte le magazine spécialisé Forbes.

La publication estime que la fortune de Kobe s’élève désormais à environ 600 millions de dollars américains, grâce à ses contrats avec la NBA et à des accords publicitaires avec de grandes marques telles que Mercedes-Benz, Coca-Cola, Nike et Hublot, entre autres.

Bryant a également laissé beaucoup d’investissements, dans les grandes et les petites entreprises, en plus de ses livres qui sont encore une fois parmi les meilleurs vendeurs, tels que «Mamba mentality: the secrets of my success».

Selon le site The Richest, jusqu’à sa mort, ses liquidités s’élevaient à 350 millions de dollars américains.