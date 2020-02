Fortune nette de Jaleel ‘Urkel’ White et ce qu’il a fait récemment

Jaleel White est l’un de ces acteurs qui restera à jamais lié à leur personnage le plus populaire.

Jaleel White dans le rôle d’Urkel dans «Family Matters» | Bob D’Amico / Walt Disney Television via .

Tout comme avec Jenna Fischer et Pam Beesly et Colin Firth et M. Darcy, White sera toujours, même s’il choisit de devenir un acteur shakespearien, être connu comme le personnage emblématique Steve Urkel de la populaire sitcom Family Matters. Et ses fans l’adoreront éternellement.

Voici la valeur nette de White, plus ce qu’il a fait le plus récemment.

Jaleel White était presque Rudy dans «The Cosby Show»

Bien que l’homme de 43 ans soit clairement destiné à jouer le rôle de Steve Urkel, il avait également auditionné pour The Cosby Show et avait presque été choisi pour incarner le plus jeune enfant de Cosby, Rudy, qui était à l’origine écrit pour un petit garçon.

Il a raconté à Entertainment Weekly, lors d’une interview pour les retrouvailles avec le casting de Family Matters en 2017, l’expérience totalement dégoûtante du rejet.

Le casting de Cosby Show | Banque de photos Frank Carroll / NBCU

“. . . J’ai auditionné pour The Cosby Show. Et ce fut une audition très émotionnelle. “[Then-NBC president] Brandon Tartikoff était dans la pièce. Et M. Cosby, évidemment. Ils ont amené tous ceux qui ont fait le spectacle, tous les enfants – ils nous ont probablement fait auditionner pendant environ cinq ou six heures. »

“On a dit à mon agent qu’ils se sont quasiment installés [me], donc je suis allé à l’audition en pensant que je venais de passer une dernière audition. Et puis, tout d’un coup, cette petite fille entre. »

Bill Cosby en tant que Dr. Heathcliff Huxtable et Keshia Knight Pulliam en tant que Rudy Huxtable de «The Cosby Show» | Al Levine / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Les producteurs de Cosby Show, selon White, ont simplement indiqué qui ils voulaient pour l’émission et ont renvoyé tous les autres, y compris White, chez eux.

«Ils ont emmené tout le monde le lendemain à New York pour commencer les répétitions pour faire le spectacle. … Nous planifions, nous emballions; ma mère et mon père essayaient de comprendre, parce que mon père était à l’école dentaire à l’époque – Et [the producers] est sorti après environ six heures et ils ont dit à un groupe de petits enfants et à leurs parents: “Nous vous emmènerons, vous, vous et vous”. “

Ils ne désignaient pas White, qui sanglotait jusqu’à la maison. Heureusement, le destin avait un rôle encore meilleur pour lui.

Y aura-t-il un redémarrage de «Family Matters»?

Avec tous les redémarrages en cours – pour des émissions comme Fuller House et Will & Grace – il semblerait qu’un redémarrage pour Family Matters serait une hypothèse facile à faire. Les fans adoreraient revoir la famille Winslow échanger des barbes et des câlins. Mais ce n’est pas si simple pour la star de Moi, Moi et Moi, qui a des réserves sur le fait de ramener le casting pour un redémarrage.

Le casting de «Family Matters» | Télévision Walt Disney via . Photo Archives / Télévision Walt Disney via .

Le costar des Blancs Darius McCrary, qui a joué Eddie Winslow, a posté puis supprimé en 2017 un tweet de lui-même avec White disant: “Combien d’entre vous aimeraient voir une réunion de Family Matters?”

White a fait part de ses réflexions au Hollywood Reporter en 2017, en disant: «Je sais que Darius a tweeté la photo qu’il a faite, et je ne savais pas qu’il allait le faire … mais je n’ai jamais été contacté par Netflix et Warner Bros. [Television, who produced the show] détient les cartes pour déterminer si cela a déjà été fait. J’ai quelques idées, je pense, sur la façon dont nous pourrions exploiter une partie de ce territoire. »

Valeur nette de White

La valeur nette de l’acteur, selon Celebrity Net Worth, est de 10 millions de dollars.

Pour mémoire, White a en effet «redémarré» Steve Urkel. Il a ramené son personnage marquant de la carrière l’année dernière, lui faisant part d’un épisode de Scooby-Doo et Guess Who?

Il a posté à ce sujet sur Instagram à l’époque, disant: «Scooby et qui?!? Ouaip. Il est entré dans ce stand après 20 ans et l’a exprimé comme si c’était du nuthin. »

Depuis que Family Matters a mis fin à sa carrière en 1998, White est apparu dans d’innombrables longs métrages, notamment Big Fat Liar; Judy Moody et le Not Bummer Summer; sur le petit écran dans des épisodes de séries dont House; Psych; Des os; Moi, moi et moi; Fraîchement sorti du bateau; et Hawaii Five-O.

Nous devrons attendre et voir si 2020 sera l’année de la réunion de famille de Winslow sur Family Matters.