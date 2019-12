«Found» présente une tournure dépravée et troublante de l’horreur de la maturité [Butcher Block]

Bloc de charcuterie est une série hebdomadaire célébrant les films d'horreur les plus extrêmes et les esprits derrière eux. Dédiée au gore graphique et aux éclaboussures, chaque semaine explorera le noir, le dérangé et le dépravé dans l'horreur, et le sang et les tripes impliqués. Pour les films qui utilisent des effets spéciaux de gore comme forme d'art, et les fans qui se délectent du carnage, cette série est pour vous.

«Mon frère garde une tête humaine dans son placard. Tous les quelques jours, c'est une nouvelle tête. "

Voilà comment Marty, 12 ans (Gavin Brown), grâce à la voix off, ouvre le A trouvé. C'est le type précis de crochet d'ouverture qui annonce tout de suite que ce conte d'horreur de passage à l'âge adulte ne ressemblera à rien de ce que vous avez vu auparavant. Basé sur un roman du même nom de Todd Rigney, qu'il a adapté pour l'écran avec le réalisateur Scott Schirmer, Found est un effort indépendant avec une ambition sérieuse. Celui qui va dans des endroits sombres et dépravés et n'est pas pour les timides.

Comme Marty l'a annoncé lors de l'ouverture, son frère aîné Steve (Ethan Philbeck) est un tueur en série. Steve garde la tête coupée de sa dernière victime dans un sac de bowling caché dans son placard. Sauf pour son penchant à tuer des gens, Steve ressemble à la plupart des adolescents. Il est loin de chez lui la plupart du temps et a au mieux une relation contentieuse avec ses parents. Il aime son frère cadet, particulièrement lié à leur amour de l'horreur, mais le traite de la même manière que n'importe quel adolescent plus âgé serait un frère cadet ennuyeux.

Parce que Marty connaît tout de suite le méchant petit passe-temps de son frère, le récit se penche sur la façon dont Marty gère ces connaissances et présente un aperçu de la vie de sa famille. Ce qui signifie qu'il serait facile de blâmer la nature psychotique de Steve sur les films d'horreur qu'il adore, en particulier la nature macabre de sa copie VHS de Headless, le récit dévoile lentement un portrait de famille plus inquiétant. La victime préférée de Steve est les femmes noires, l’implication raciste est claire. Seulement plus nous apprenons à connaître les parents de Steve et Marty, plus nous réalisons que Steve a appris le racisme grâce à son père.

Plus l'histoire progresse, plus la dynamique familiale devient problématique. Cela explique pourquoi Marty pourrait choisir d'héberger le secret de Steve. Il est un solitaire à l'école et une cible fréquente de l'intimidation; son seul ami devient de plus en plus éloigné comme moyen de diminuer la marque sur son propre dos par association. Les adultes échouent à Marty à peu près à chaque tour. Il n'y a aucune excuse pour la nature psychotique de Steve, mais Schirmer fait un excellent travail en suscitant de la sympathie dans un scénario psychologiquement pénible. Ces frères sont peut-être des aficionados de l'horreur hardcore, mais ce ne sont pas les films qui ont fait d'eux ce qu'ils sont.

Sans tête, cependant, a inspiré une sortie pour la rage de Steve. Le film dans un film offre les moments les plus gorges du film, car la plupart des manières meurtrières de Steve sont hors écran. Autrement dit, jusqu'à la grande finale; une fin si convenablement sombre, violente et gorgée de sang qu'elle aliénera les téléspectateurs. C'est la finale qui a probablement provoqué la refonte de deux rôles importants avant la production; les parents des acteurs initiaux moulés dans les parties n'étaient pas si à l'aise avec le sujet après tout, et ils se sont retirés de la production.

Bien que le budget extrêmement limité montre parfois, il est clair que Schirmer a traité l'histoire avec soin et respect. Il n'a pas hésité non plus avec les éléments les plus sensibles, et certainement pas avec le sang. Ce qui semble initialement être une lettre d'amour à l'horreur de l'ère VHS se transforme rapidement en quelque chose de beaucoup plus sauvage et viscéral. La violence de Headless ne peut pas être comparée à la violence inconfortable dans la famille de Marty, à la fois sexuelle et physique. C'est le type de film qui vous laisse beaucoup à mâcher, plein d'images dépravées qui persistent longtemps après le générique.