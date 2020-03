Fox achète Tubi pour 440 millions de dollars, mais ne vous attendez pas à des programmes originaux – / Film

Vous connaissez probablement tous les principaux acteurs des guerres du streaming, le niveau qui comprend Netflix, Hulu, Amazon Prime Video et Disney +. Mais si vous regardez au-delà et éteignez les lumières clignotantes annonçant les lancements imminents de Quibi, Peacock et HBO Max, vous pourrez peut-être repérer une autre couche de guerriers en streaming combattant sur un champ de bataille séparé. C’est le marché du streaming vidéo financé par la publicité, et l’un de ses plus grands concurrents vient d’être acquis par la Fox Corporation.

Mardi, Fox Corp. a vendu sa participation de 5% dans la plateforme de streaming Roku pour aider à financer un achat de 440 millions de dollars du service de streaming Tubi TV, affirmant dans un communiqué que la société «échangeait essentiellement un investissement minoritaire détenu passivement contre la pleine propriété et le contrôle d’une position de leader sur le marché du streaming gratuit financé par la publicité».

Bien que pas aussi sexy que Netflix ou Amazon, Tubi compte actuellement 25 millions d’utilisateurs qui regardent gratuitement des milliers de films et d’émissions de télévision sur le service (tout en acceptant des publicités non désactivables, bien sûr). Tubi a établi un partenariat avec des studios comme Paramount, Lionsgate et MGM pour offrir du contenu sans licences exclusives, et ses utilisateurs se seraient connectés pour regarder 160 millions d’heures de ce contenu par mois.

L’acquisition donne à Fox Corp. (la partie de la société qui est restée après que Disney a acheté la plupart de ses actifs cinématographiques) sa propre plate-forme de streaming direct au consommateur. Mais contrairement aux sociétés de streaming de premier plan, celle-ci n’aura pas de programmation originale en tant que tirage. Selon un communiqué de presse, Fox Corp. “évaluera les opportunités d’élargir l’offre Tubi non pas à travers un contenu original, mais plutôt de manière rentable en tirant parti de notre expertise dans les nouvelles nationales et locales et la programmation sportive.” The Verge affirme également que Fox Corp. “utilisera Tubi pour offrir gratuitement un grand nombre de ses anciennes émissions de télévision et de ses films”, mais j’avais l’impression qu’ils ne possédaient plus ces actifs, alors je serai sur la recherche de plus de précisions à ce sujet.

Dans tous les cas, c’est le type de mouvement non flashy qui pourrait porter ses fruits pour Fox Corp., qui est toujours à la recherche de plus de publicités. Les conglomérats de médias achètent évidemment ces plates-formes de streaming financées par la publicité depuis un petit moment maintenant, THR soulignant que Viacom a récemment acheté Pluto TV et Comcast a acheté quelque chose appelé Xumo plus tôt cette année. Hé, ce n’est pas parce que nous n’en avons jamais entendu parler qu’ils ne valent rien pour quelqu’un!

