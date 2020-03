FOX annule ‘Almost Family’ après une saison

Fox a annulé le drame ‘Almost Family’ après une seule saison. La série, qui terminera son premier et unique ensemble de treize épisodes le 22 février, est l’une des fictions les moins vues de la saison 2019-20 des quatre grandes chaînes de la télévision américaine.

Megalyn Echikunwoke, Brittany Snow et Emily Osment, protagonistes de ‘Almost Family’

«Almost Family», basé sur la série australienne «Sisters», se concentre sur Julia Bechley (Brittany Snow), une jeune femme qui découvre que son père (Timothy Hutton), un médecin de fertilité renommé, il a utilisé son propre matériel génétique pour concevoir des dizaines d’enfants à l’insu des mères. Megalyn Echikunwoke et Emily Osment Ils jouent deux des «nouvelles» demi-sœurs de Julia.

Le drame a été présenté avec des personnages modestes et n’a jamais vraiment décollé. En l’absence de la diffusion de ses deux derniers épisodes, ‘Amost Family’ ne compte en moyenne que 2,5 millions de téléspectateurs et une note de 0,7 en démographie. D’autre part, il n’a pas réussi non plus à convaincre les critiques que ils ont farouchement censuré ses prémisses et le ton clair qu’il a utilisé pour aborder la question.

Hutton, accusé de viol

La nouvelle prend quelques heures après que BuzzFeed News a découvert un scandale lié à l’un de ses protagonistes. Les médias ont publié une interview dans laquelle l’ancien mannequin canadien Sera Johnston accuse Timothy Hutton de l’avoir violée dans les années 1980, alors qu’elle n’avait que quatorze ans. L’acteur, quant à lui, “nie totalement et sans équivoque” les accusations.

.