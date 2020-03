Fox Business et Trish Regan se séparent de l’éditorial «Scam» du coronavirus

HISTOIRES CONNEXES

Deux semaines après avoir mis Trish Regan Primetime en pause, Fox Business Network a rompu avec l’ancre, qui a livré plus tôt ce mois-ci un commentaire controversé sur ce qu’elle a qualifié de «Coronavirus Impeachment Scam».

“Fox Business s’est séparé de Trish Regan”, a déclaré le réseau dans un communiqué. «Nous la remercions pour sa contribution au réseau au fil des ans et lui souhaitons plein succès dans ses projets futurs.»

Après avoir également mis en déroute le leader de Primetime, Kennedy, en même temps, Fox Business a ajouté: «Nous continuerons notre horaire réduit en direct aux heures de grande écoute dans un avenir prévisible dans le but d’allouer des ressources en personnel à une couverture continue des dernières nouvelles sur le Crise du coronavirus.”

Dans sa propre déclaration, Regan a déclaré: «J’ai apprécié mon séjour chez Fox et j’ai maintenant l’intention de me concentrer sur ma famille en ces temps difficiles. Je suis reconnaissant envers mon incroyable équipe chez Fox Business et pour les nombreuses opportunités que le réseau m’a offertes. J’ai hâte à ce prochain chapitre de ma carrière. “

Lors de l’édition du 9 mars de Primetime, Regan a donné un monologue passionné sur la manière dont la menace COVID-19 était utilisée par les adversaires du président Donald Trump pour abattre le commandant en chef. Alors qu’un graphique “Coronavirus Impeachment Scam” a clignoté à l’écran, Regan a affirmé que les démocrates provoquaient “une hystérie de masse pour encourager une vente sur le marché” et suscitaient également la peur et la panique à propos du virus afin de “diaboliser et détruire le président”.

Quelques jours plus tard, Regan a partagé: “Trish Regan Primetime est maintenant en pause”, affirmant, “FBN a pris des mesures prudentes pour limiter les niveaux de personnel et priorise sa couverture pendant les heures de marché. Je soutiens pleinement cette décision – nous devons tous faire notre part pour assurer la sécurité de nos collègues. »