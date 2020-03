Fox Corporation acquiert Tubi Streaming Service

Selon Vital Thrills, Fox Corporation a acquis Tubi, une plate-forme de streaming gratuite financée par la publicité, après avoir conclu un accord pour environ 440 millions de dollars.

Tubi, actuellement disponible sur plus de 25 plateformes numériques aux États-Unis, propose plus de 20000 titres et 56000 heures de programmation cinématographique et télévisuelle de plus de 250 partenaires de contenu, y compris les principaux studios.

Le président exécutif et chef de la direction de Fox Corporation, Lachlan Murdoch, a déclaré: «Tubi élargira immédiatement notre audience et nos capacités de vente directe aux consommateurs et offrira à nos partenaires publicitaires davantage d’opportunités pour atteindre des audiences à grande échelle. Surtout, couplé à la puissance combinée des réseaux existants de FOX, Tubi fournit une base substantielle à partir de laquelle nous stimulerons la croissance à long terme dans le domaine du consommateur direct. »

«Les relations de Fox Corporation avec les annonceurs et les partenaires de distribution, combinées à la domination de la société dans les émissions d’actualités et de sports, aideront Tubi à continuer de croître et de se différencier sur le marché à forte croissance du streaming financé par la publicité. Je suis fier de ce que l’équipe a déjà accompli ici à Tubi et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de rejoindre une entreprise aussi dynamique et entreprenante. Nous sommes impatients de travailler avec FOX pour accélérer la position de leader de Tubi sur le marché et apporter de nouvelles compétences à FOX », a ajouté le fondateur et PDG de Tubi, Farhad Massoudi.

FOX continuera de gérer Tubi en tant que service indépendant ancré par sa solide offre grand public de contenu de divertissement sous licence. FOX évaluera les opportunités d’expansion de manière rentable en tirant parti de l’expertise dans les programmes nationaux et locaux de nouvelles et de sports. La transaction Tubi devrait être conclue avant le 30 juin 2020.