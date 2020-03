Fox Drama «Presque famille» annulé après plusieurs scandales

Après une seule saison, Fox a annulé le drame d’une heure, Almost Family. La nouvelle survient après que des allégations d’agression sexuelle ont été révélées contre l’un des membres de la distribution. Il n’y a pas eu de confirmation ferme si les allégations sont liées à l’annulation. Voici ce que nous savons de la situation.

La saison 1 de «Almost Family» avait un scénario intéressant

Victoria Cartagena, Megalyn Echikunwoke, Emily Osment, Mustafa Elzein, Brittany Snow, la star invitée Michael Stahl David et la star invitée Tedra Millan | FOX via .

La série dramatique Fox, Almost Family, a suivi un docteur en fertilité primé, Leon, interprété par Timothy Hutton. Son personnage a utilisé son «matériel génétique» pour imprégner des dizaines de patientes, ce qui a provoqué au moins une douzaine de grossesses.

Le spectacle, librement inspiré de la version australienne du même thème, mettait en vedette Brittany Snow en tant que fille du médecin, Julia Bechley. Le personnage de Snow est devenu le dénonciateur en quelque sorte au milieu du scandale de son père.

Julia s’est connectée avec deux demi-frères et sœurs récemment découverts. Les sœurs, jouées par Emily Osment et Megalyn Echikunwoke, ont toutes essayé de trouver leur place, ensemble.

Le synopsis officiel, en partie, a déclaré: “Contre toute attente, les trois femmes tenteront de former un lien non traditionnel en tant que sœurs, même si elles doivent accueillir un raz de marée de nouveaux frères et sœurs dans leur famille en pleine expansion.”

Parmi les autres stars figuraient Mo McRae, Mustafa Elzein et Victoria Cartagena.

L’annulation de «Almost Family» intervient au milieu d’allégations d’agression sexuelle

Bien que le moment de l’annulation de Almost Family puisse être une coïncidence, BuzzFeed News a initialement annoncé la décision de Fox le 2 mars de mettre fin à l’émission quelques heures après la publication des allégations d’agression sexuelle. Le récit détaillé est de nature graphique et inquiétante.

Les allégations proviennent du mannequin et actrice canadienne, Sera Johnston, qui a accusé Hutton de «l’avoir violée dans un hôtel de Vancouver en 1983», selon le site Web. Johnston avait 14 ans au moment de l’incident présumé.

L’avocat de Hutton a déclaré à BuzzFeed News que l’acteur nie “complètement et sans équivoque” les accusations. En outre, Hutton a déclaré que tout cela était “manifestement faux et conçu uniquement pour lui extorquer de l’argent”.

BuzzFeed et The Wrap ont cherché à savoir si les accusations avaient quelque chose à voir avec l’annulation de l’émission, mais pour l’instant, aucun mot.

Malgré la controverse entourant Hutton, Fox avait déjà retiré Almost Family de sa programmation après l’épisode du 15 janvier, avec une finale de la saison 1 diffusée le 22 février. Le timing est curieux mais pourrait être une coïncidence.

Les évaluations et le contenu peuvent avoir joué un rôle dans l’annulation

Malgré la controverse, Almost Family, qui a été créée le 1er octobre 2019, n’avait pas les meilleures notes. Selon les données «les plus récentes» de Nielson, l’émission a obtenu une note de 0,7 auprès des adultes de 18 à 49 ans, soit 2,5 millions de téléspectateurs.

Lorsque l’émission est revenue d’une pause hivernale en janvier, elle a été diffusée pendant trois semaines pendant trois semaines avant que le réseau ne diffuse les deux derniers épisodes à un jour différent. Cela signifie généralement la fin.

Nous ne savons pas encore si les deux sont liés, mais il ne semble pas que l’émission aurait duré beaucoup plus longtemps de toute façon – d’autant plus qu’elle a fait la liste 2019 de TVLine des «pires émissions de télévision. Nous mettrons à jour en conséquence toute nouvelle information révélée.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la ligne d’assistance téléphonique nationale RAINN sur les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 pour entrer en contact avec un membre du personnel formé d’un fournisseur de services d’agression sexuelle dans votre région.