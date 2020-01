Fox News, MSNBC usurpé dans CBS All Access «Tooning Out the News»

HISTOIRES CONNEXES

CBS All Access sera Tooning Out the News avec une nouvelle série de variétés animées produite par Stephen Colbert de Late Show et Chris Licht de The Late Show et RJ Fried et Tim Luecke de Our Cartoon President’s.

Adoptant le style et le POV des nouvelles et des programmes d’opinion tels que ceux vus sur Fox News, CNN et MSNBC, Tooning Out the News fournira de courts segments quotidiens qui mènent à des épisodes complets hebdomadaires, mettant en vedette un casting de personnages animés qui se moquent des nouvelles du jour et interviewez des invités et des journalistes du monde réel.

Le tout rendu possible par la magie des ordinateurs, vante l’annonce vidéo ci-dessus.

“La minute où les imaginateurs de Tooning Out the News ont paré leur bizarrerie d’idéation à la pointe du progrès, je savais que les véridiques étaient mûrs pour notre pivot de hack de croissance freemium”, a déclaré Colbert dans un communiqué. “Allons Omnichannel pour UTTR! Je ne pourrais pas non plus être plus fier de travailler avec mon vieil ami, James Smartwood. Allez les chercher, Jimbo! “

“Cette brillante équipe créative innove véritablement, mariant les événements quotidiens avec l’animation, pour créer leur propre spin unique sur la couverture des actualités d’aujourd’hui”, déclare Julie McNamara, vice-présidente de CBS All Access Original Content. «Que vous veniez pour votre dose quotidienne ou l’épisode complet à la fin de la semaine, CBS All Access est la destination idéale pour ce regard novateur et comique sur notre culture de surcharge des« dernières nouvelles ».»

Regardez la vidéo d’annonce ci-dessus et dites-nous si vous serez à l’écoute de Tooning Out the News.