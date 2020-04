Fox Renews 9-1-1 & Spinoff, Lone Star pour les nouvelles saisons

Fox renouvelle 9-1-1 et spin-off, Lone Star pour les nouvelles saisons

Après s’être classée comme les deux séries scénarisées les mieux notées du réseau, Fox a choisi de donner le feu vert à une quatrième saison de la procédure d’action 9-1-1 et une deuxième saison de son spin-off Lone Star dirigé par Rob Lowe (Parcs et loisirs) et Liv Tyler (Les restes), selon The Hollywood Reporter.

9-1-1 est une exploration rapide de la vie et de la carrière des premiers intervenants – flics, ambulanciers paramédicaux, pompiers – les personnes qui mettent leur vie en jeu pour sauver les autres. Le drame à succès acclamé par la critique. La série est basée sur les expériences réelles et à haute pression des prestataires de services d’urgence qui sont plongés dans des situations à couper le souffle qui sont à parts égales imprévisibles, intenses et exaltantes. Ces intervenants d’urgence doivent essayer de trouver un équilibre entre le sauvetage de ceux qui sont le plus vulnérables et la résolution des problèmes de leur propre vie.

La série co-créée et exécutive produite par Ryan Murphy aux côtés de Brad Falchuck et Tim Minear qui sert de showrunner. Il met en vedette Angela Bassett (Histoire d’horreur américaine, Black Panther), Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Rockmond Dunbar et Jennifer Love Hewitt, qui ont rejoint le casting lors de la saison deux.

“911 et 911: Lone Star sont vraiment deux des drames les plus forts et les plus excitants de la télévision diffusée, ainsi que les pièces maîtresses de Fox Entertainment,»Le président de Fox Entertainment, Michael Thorn, a déclaré lundi dans un communiqué. “Les créateurs Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear, ainsi que leurs incroyables équipes d’écrivains, de réalisateurs, de acteurs et d’équipages entiers, font de la magie à couper le souffle et à chaque siège dans chaque épisode. Des tremblements de terre et des tsunamis de Los Angeles aux tornades et broncos de taille Texas, les deux spectacles offrent un spectacle incroyable avec des personnages forts et identifiables que vous aimez de semaine en semaine. Nous attendons avec impatience de nombreux autres sauvetages passionnants dans les deux séries, qui aideront à honorer les courageux premiers intervenants de ce pays, ainsi que ceux du monde entier.“

La troisième saison de la série mettant en vedette Angela Bassett est en moyenne de 10,48 millions de téléspectateurs par semaine et une note de 2,4 chez les adultes entre 18 et 49 ans, tandis que son spin-off en moyenne environ 9,1 millions de téléspectateurs hebdomadaires et 1,8 dans sa démographie tout au long de sa première saison de dix épisodes. Le réseau indique qu’entre ses audiences en direct et son visionnage multiplateforme, y compris Hulu et d’autres services, la série de vaisseaux-mères compte en moyenne 16 millions de téléspectateurs, le plus élevé des programmes de la série, tandis que Lone Star a recueilli 12,3 millions de téléspectateurs.

Minear est showrunner à la fois sur 911 et 911: Lone Star, qui est originaire de Disney’s 20th Century Fox TV, et exécutif produit à la fois avec Murphy et Falchuk.

Les autres producteurs exécutifs du 911 sont Alexis Martin Woodall, Bradley Buecker, John J. Gray, Kristen Reidel et les stars Angela Bassett et Peter Krause. Le 911: Lone Star, Woodall, Buecker, Gray, Bassett et Rashad Raisani sont des EPs, et l’acteur principal Rob Lowe est un co-producteur.

Situé à Austin, TX, le 9-1-1 Le spinoff suit un pompier sophistiqué de New York (Lowe) qui, avec son fils, déménage à Austin, et doit essayer d’équilibrer le sauvetage de ceux qui sont le plus vulnérables en résolvant les problèmes de sa propre vie.

La série met en vedette l’acteur nominé aux Golden Globe Lowe et Tyler, et comprend également Ronen Rubinstein, Sierra McClain, Jim Parrack, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Julian Works et Rafael Silva.

9-1-1: Lone Star est créé et produit par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear, et 20th Century Fox Television devrait également produire. Lowe sera également co-producteur exécutif.