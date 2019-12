Fox Searchlight, partenaire de la Fondation USC Shoah pour l'initiative d'éducation du lapin Jojo

Fox Searchlight, partenaire de la Fondation USC Shoah pour l'initiative d'éducation Jojo Rabbit

L'Institut d'histoire visuelle et d'éducation (Fondation USC Shoah) et Fox Searchlight Pictures ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour développer un programme de classe lié à Jojo Rabbit, Taika Waititi's (Thor: Ragnarok, Chasse aux Wilderpeople, Thor: Amour et tonnerre) sincère satire anti-haine de la Seconde Guerre mondiale.

Scénariste-réalisateur-producteur-acteur Waititi apporte son style signature d'humour et de pathos au film. Jojo Rabbit suit un garçon solitaire allemand dont la vision du monde est bouleversée lorsqu'il découvre que sa mère célibataire cache une jeune fille juive dans son grenier.

Le film, présenté en première au Festival international du film de Toronto où il a remporté le prix du public, utilise l'humour pour explorer le pouvoir de la propagande et l'impact des idéologies perverses sur les enfants. Jojo Rabbit montre comment les individus peuvent surmonter les préjugés et la haine enracinés – toutes les composantes de la Fondation USC Shoah, avec une histoire approfondie de la recherche sur l'Holocauste et le développement d'outils d'apprentissage transformateurs, seront déployées pendant le partenariat.

«J'ai connu un certain niveau de préjugés en grandissant, alors faire Jojo Rabbit a été un rappel, surtout maintenant, que nous devons éduquer nos enfants sur la tolérance et nous rappeler qu'il n'y a pas de place dans ce monde pour la haine. Les enfants ne naissent pas avec haine; ils sont entraînés à la haine », »a déclaré Waititi. «Il est important de continuer à trouver des façons nouvelles et inventives de raconter l’horrible histoire de la Seconde Guerre mondiale afin que nos enfants puissent écouter, apprendre et créer un avenir plus unifié. J'espère que l'humour de Jojo Rabbit aidera à engager une nouvelle génération. »

USC Shoah Foundation's Jojo Rabbit Cette initiative éducative réunira le puissant message anti-haine du film avec le témoignage d’un survivant de l’Holocauste provenant des archives de l’histoire visuelle de l’Institut (VHA). Grâce à une suite robuste de ressources pour les éducateurs, des activités prêtes à l'emploi en classe comprenant des clips et du contenu du film et une page d'accueil dédiée sur le site Web IWitness de l'Institut, ces ressources pédagogiques aideront les étudiants à comprendre le danger des préjugés, de l'antisémitisme et du sectarisme ainsi que le pouvoir d'agence individuelle et de résilience. Le partenariat exploitera les aspects historiques du film, tels que le pouvoir de la propagande et la description de la façon dont la jeunesse hitlérienne et le fanatisme nazi ont lavé le cerveau de millions d'enfants en Allemagne nazie, afin de tirer des leçons importantes du passé pour les adolescents d'aujourd'hui.

«Nous donnons aux élèves l'occasion d'explorer leurs propres attitudes et d'apprendre à remettre en question la haine, tout comme le jeune garçon Jojo le fait finalement. Le film illustre la facilité avec laquelle la haine peut trouver un foyer chez les très jeunes, ce qui est toujours vrai aujourd'hui et la raison de notre travail urgent pour développer l'empathie, la compréhension et le respect ». a déclaré Stephen D. Smith, Ph.D., directeur exécutif de Finci-Viterbi de la Fondation USC Shoah et chaire UNESCO sur l'éducation au génocide.

Claudia Ramirez Wiedeman, Ph.D., Directrice de l'éducation de la Fondation USC Shoah, a ajouté: «Jojo Rabbit est une satire intelligente qui, avec le soutien d'un programme éducatif qui fournit le contexte et l'impact humain de la haine, a le pouvoir d'étendre l'Holocauste et l'éducation anti-haine à la prochaine génération. En tant qu'éducateurs, il est extrêmement important que nous trouvions des moyens nouveaux et innovants d'atteindre les jeunes, et les films ont le pouvoir de le faire. L'association du contenu de Jojo Rabbit avec le témoignage d'un survivant permettra à la génération qui a témoigné des tragédies de l'Holocauste de parler à la suivante, enseignant aux étudiants pas beaucoup plus âgés que JoJo et Elsa du film sur la façon de faire face à l'intolérance et au sectarisme dans la société, et inspirer l'agence individuelle qui peut créer des changements dans leurs propres communautés. »

Le film met en vedette Scarlett Johansson, nominée aux Golden Globe (Avengers: Infinity War), Sam Rockwell, lauréat d'un OscarTrois panneaux d'affichage à l'extérieur de Ebbing, Missouri), Rebel Wilson (Parfait), Thomasin McKenzie (Le Hobbit: la bataille des cinq armées), Alfie Allen (Le Trône de Fer), Stephen Merchant (Logan) et présentant Roman Griffin Davis comme Jojo.

Photos de Fox Searchlight Jojo Rabbit ouvert en version limitée à Los Angeles et New York le 18 octobre avec l'une des meilleures ouvertures de l'année. Le film a depuis été un succès parmi les critiques et les cinéphiles ayant reçu 2 nominations aux Golden Globe Awards et Screen Actors Guild Awards, et 5 nominations aux Critics Choice Awards, dont Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleure actrice dans un second rôle, Meilleur jeune acteur / actrice, Meilleur Scénario adapté et meilleure comédie.