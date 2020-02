Fox veut acheter Tubi – / Film

Tubi, ou pas Tubi – telle est la question. Fox Corp. – à ne pas confondre avec la 20th Century Fox, qui a été vendue à Disney et n’existe plus vraiment – espère acheter Tubi. Qu’est-ce que Tubi, demandez-vous? C’est un service de streaming gratuit avec un nom amusant, bien sûr. Le service de streaming propose des films et des émissions de télévision gratuits avec des publicités, et Fox cherche à l’acheter pour plus de 500 millions de dollars.

Fox Corp., qui s’occupe des émissions de télévision, des nouvelles et des industries de la diffusion sportive qui n’ont pas été acquises par Disney, veut participer à cette action de streaming à chaud, alors ils espèrent acheter Tubi, selon Variety. Par leur histoire:

Avec Tubi, la société de télédiffusion et de câblodistribution de Rupert Murdoch ajouterait un composant dédié à la diffusion en continu – offrant plus de 20000 émissions de télévision et films plus anciens à regarder gratuitement – à son portefeuille pour capter la forte augmentation du visionnement de vidéos sur Internet.

Tubi n’est peut-être pas exactement un nom familier, mais il est gratuit, et c’est le type de détail qui attire l’attention des gens. La société rapporte que l’année dernière, sa base d’utilisateurs actifs mensuels “est passée à 25 millions (contre 20 millions six mois plus tôt) alors que la durée totale de visionnage a atteint plus de 163 millions d’heures regardées, soit une augmentation de 160% d’une année sur l’autre”. Tubi a été fondée en 2014. En 2019, elle comptait plus de 20 millions d’utilisateurs mensuels actifs. Ils proposent du contenu vidéo de studios comme Paramount, Lionsgate, MGM et plus, et Fox Corp. veut probablement ce genre de bibliothèque pour eux-mêmes. Mais garderont-ils le nom? Ou vont-ils le changer pour éviter toute confusion avec un autre service au nom étrange, Quibi? Attendons tous et voyons!

De nos jours, tout le monde veut son propre service de streaming. Et tandis que certains, comme Disney + et Apple TV +, sont prêts à construire à partir de zéro, d’autres se tournent vers des plates-formes déjà existantes pour faire le travail. Viacom a acheté le service de streaming gratuit Pluto TV pour 340 millions de dollars et Amazon a lancé le IMDb TV gratuit, qui s’appelait auparavant Freedive. Vudu, une plateforme de streaming appartenant à Walmart, est en négociation avec NBCUniversal. NBCU lance son propre service de streaming, Peacock, qui aura un composant gratuit financé par la publicité.

