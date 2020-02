Fran, cinquième expulsé la nuit où Margarita retourne aux ateliers

La cinquième diffusion de la troisième édition de «Masters of couture» a été très chargée. Les apprentis ont fait face une semaine de plus aux tests difficiles dans les ateliers, mais cette fois ils allaient vivre l’un des moments qui ne peuvent pas manquer dans le programme: le repesca. Et pour cela, ils sont allés au siège de Humana, où ils ont joué dans une réunion avec Helen, Marc, Arantxa et Margarita.

Fran, cinquième expulsé des «Masters of couture»

Les stagiaires ont dû confectionner un vêtement deux pièces sans équipement avec les restes textiles de l’ONG, tandis que les expulsés devaient chacun fabriquer une jupe et un gilet de leur propre conception en utilisant trois vêtements. Lors de la visite de Lorenzo Caprile aux ex-aspirants, Margarita était celle qui avait l’air la plus avancée, avec les vêtements déjà sur le mannequin pour leur donner la touche finale. Lors de l’évaluation, le jury a assuré que Marc et Margarita méritaient de revenir, mais que, finalement, Margarita était le poing pour avoir travaillé beaucoup plus à coudre.

L’un entre et l’autre sort

Mais tout n’allait pas être une bonne nouvelle dans les «Masters of couture», car le concours se déroulait et, après l’évaluation du test par équipe, les candidats se préparaient au test d’expulsion. Fran, Laura, Borja et Xiaona ont dû se battre pour leur permanence pendant une autre semaine Après ne pas avoir convaincu le jury avec ses vêtements créatifs, quoique peu travaillants.

Le défi rencontré par les aspirants était de faire une coiffure, un chapeau ou une pamela, de conception propre, avec plusieurs des éléments que le programme leur a fournis. Mais avant de se mettre au travail, Begoña, pour avoir été la meilleure du test précédent, pouvait accorder 15 minutes de travail supplémentaires à l’un des apprentis, qui est allé à Borja. Les requérants présentent plusieurs œuvres, mais celles qui obtiennent les pires résultats sont celles de Xiaona et Fran. Cependant, dans la décision finale, Fran a été choisi pour quitter l’atelier, devenant ainsi le cinquième expulsé.

