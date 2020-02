Fran Drescher a révélé la demande ridicule de Donald Trump lors de son apparition dans ‘The Nanny’

Ce n’est un secret pour personne que l’entrepreneur – et maintenant président des États-Unis -, Donald Trump, est connu pour être lié au monde du divertissement et à Hollywood. L’ami numéro un du Mexique (et de la Russie) a obtenu de petites camées dans Mi Pobre Angelito 2, Le nouveau prince de Bel-Air, Zoolander et Sex and The City, et il avait même sa propre émission de télévision, mais l’une de ses apparitions les plus mémorables était quand il est sorti dans la populaire série des années 90, The Nanny.

Au cas où ils seraient trop jeunes ou ne s’en souviendraient plus, La baby-sitter s’est concentrée sur l’histoire de Fran Fine –Interprété par Fran Drescher–, une femme du Queens qui, par hasard, devient la nounou de trois enfants de la classe supérieure à New York. Tout au long du programme, ils ont eu beaucoup d’invités et Trump était dans la quatrième saison, bien que, comme vous pouvez l’imaginer, ce n’était pas facile de travailler avec lui parce que Il leur a demandé plusieurs choses, y compris de ne pas être appelé millionnaire parce qu’il avait en fait plus d’argent que cela.

Oui, ce n’est pas une mauvaise blague derrière le poisson d’avril. Récemment, l’actrice et protagoniste de La Niñera, Fran Drescher, était sur le programme Late Night avec l’hôte Seth Meyers et a raconté l’histoire. Il s’avère que la scène elle-même était très facile, car tout ce qu’elle avait à faire était de présenter M. Maxwell Sheffield (joué par Charles Shaughnessy).

Selon l’actrice elle-même, les répliques qu’elle avait à dire étaient quelque chose comme «Je ne sais pas pourquoi je fais ça si vous tous, millionnaires, vous vous connaissez déjà», jusqu’ici tout va bien. Le problème a commencé lorsque Peter Marc Jacobson – le showrunner du programme et ex-mari de Drescher – Il a reçu une lettre que l’assistant de Donald Trump lui-même avait envoyée demandant à tous ceux qui étaient impliqués dans l’émission de changer le scénario parce que l’homme d’affaires n’était pas un millionnaire, mais un milliardaire. Ah chien

Biensûr que ils ne voulaient pas le mettre en colère et ont fait les changements nécessaires, et dit même que Jacobson a toujours cette lettre encadrée dans sa maison. Nous savions que M. Trump était à moitié spécial, mais nous n’avons jamais pensé qu’il atteindrait ce niveau, bien qu’il ne nous surprenne pas honnêtement venant de lui.

Vérifiez ci-dessous Interview de Drescher où il a raconté cette histoire curieuse de Donald Trump: