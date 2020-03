Francesc Cuéllar et Dani Luque, de ‘Mercado Central’, star dans un nu intégral sur la plage

Dani Luque est sans aucun doute l’un des visages de la scène télévisuelle espagnole qui a une plus grande projection sur notre petit écran. Le jeune interprète madrilène cumule à ses 30 ans d’innombrables projets, tant dans la publicité, la télévision que le cinéma. Aujourd’hui, par exemple, nous pouvons le voir dans «Mercado central», la fiction quotidienne de la télévision espagnole et de la télévision diagonale, jouant le rôle de Samuel. Eh bien, l’interprète a pris quelques jours de congé pour se rendre à Lanzarote et se déconnecter de ses plages paradisiaques et Là, il n’a pas hésité à partager avec ses followers une photo des plus suggestives, ce qui a sans aucun doute suscité l’intérêt de nombre d’entre eux.

Dani Luque, acteur de «Central Market», complètement nu sur la plageDani Luque

Luque a publié une image dans laquelle on le voit complètement nu étendu sur le sable. Sur la photo, qui n’a pas subi la censure d’Instagram, on voit ses fesses, quelque chose qui a sans aucun doute révolutionné ses followers, qui ont inondé la publication de milliers de likes et de dizaines de commentaires qui ont sûrement rougi de la acteur. Mais bon, ce n’est pas le seul instantané qui a révolutionné ses fans et c’est que dans une autre image publiée en parallèle apparaît également complètement nue. Et est-ce Ce voyage a été fait avec Francesc Cuéllar, un autre membre de la distribution de «Mercado Central», et c’est précisément avec lui qui a également posé sans aucun vêtement. Il est clair que pour aucun d’eux la timidité n’est une caractéristique de leur personnalité.

Dans ce cas, Cuellar était chargé de publier une photographie dans laquelle on voit les deux sur des rochers sans aucun vêtement sur leurs corps respectifs. “Les chiquivacations de mars. Le mieux que nous puissions faire est de ne rien faire. Mais de ne rien faire au soleil”, a écrit l’acteur à côté de l’instantané, qui, comme celui de Luque, a reçu d’innombrables commentaires et likes. une partie des adeptes des deux acteurs. Il est clair que les deux ont réussi à révolutionner (et beaucoup) leurs fans, en passant du «marché central» de la télévision espagnole aux plages paradisiaques de Lanzarote, aux îles Canaries. Les verrons-nous ainsi dans la fiction du bureau public?

Francesc Cuéllar et Dani Luque, de ‘Mercado Central’, nus sur la plageFrancesc Cuéllar

Deux acteurs avec une expérience télévisuelle

La carrière des deux interprètes est étroitement liée au petit écran. Dans le cas de Luque, il a eu des personnages épisodiques dans des productions telles que “La pecera de Eva”, “Apaches”, “Medical Center” et “Amar es para siempre”, alors qu’il a eu de vastes parcelles dans ‘Acacias 38’, ‘Hospital Valle Norte’ et le plus récent ‘Central Market’. D’un autre côté, nous avons vu les films comme “Pendant que la guerre dure” et nous avons été le protagoniste du spot “Danielle” qu’Alejandro Amenábar a réalisé pour le tirage de la loterie de Noël en 2017. Pour sa part, à Cuellar nous l’avons vu voir dans des fictions catalanes comme ‘Nit i Dia’, ‘Kubala, Moreno et Manchón’, dans des ressortissants comme «Le coiffeur» et dans d’autres productions telles que la célèbre websérie El Ramon de les Olives.

.