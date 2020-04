Francisco écrit un «plan pour ressusciter» après la pandémie

Madrid, Espagne – Le pape François a écrit exclusivement pour le magazine espagnol Vida Nueva une méditation de Pâques dans laquelle il expose le «Plan de réanimation» après la grave pandémie du coronavirus COVID-19.

“Francisco s’inquiète du fonds, de la façon dont la pandémie de COVID-19 sera basée” le lendemain “”, explique la publication.

Dans l’article éditorial qui présente la méditation du pontife, les auteurs de Vida Nueva expriment que le Pape «cherche à faire la lumière au milieu de tant d’obscurité, François propose une alternative au virus de la peur, du Dieu de la vie, capable de faire renaître l’espoir quand tout est abandonné pour perdu ».

Partant du passage biblique dans lequel Jésus ressuscité rencontre les femmes venues dans sa tombe et dit «Réjouis-toi», le pape François réfléchit à l’importance d’inviter à la joie et à l’action même en pleine gravité de douleur et d’incertitude.

«Si nous avons pu apprendre quoi que ce soit pendant tout ce temps, c’est que personne ne se sauve. Les frontières tombent, les murs s’effondrent et tous les discours intégristes se dissolvent devant une présence presque imperceptible qui manifeste la fragilité dont nous sommes faits “, reflète le pontife.

Dans la méditation publiée dans le magazine – dont l’accès est gratuit pendant la période de quarantaine – le Pape indique qu’en ces temps Dieu demande aux fidèles de ne pas s’installer ou se contenter et encore moins de se justifier par des logiques substitutives ou palliatives qui les empêchent d’assumer l’impact et le sérieux conséquences de ce que nous vivons:

“C’est le bon moment pour nous encourager à une nouvelle imagination de ce qui est possible … l’Esprit ne se laisse pas enfermer ou instrumentaliser avec des schémas, des modalités ou des structures fixes ou expirés … Chaque action individuelle n’est pas une action isolée, pour le meilleur ou pour le pire, elle a des conséquences pour les autres, parce que tout est connecté dans notre Maison Commune ».

Dans cette méditation qui devient le «Plan de réanimation» de COVID-19, Francisco assure que seuls «les anticorps de solidarité» seront la leçon qui «brisera tout le fatalisme dans lequel nous nous sommes plongés et nous permettra de nous sentir architectes et protagonistes d’une histoire commune ».

“Si nous agissons comme un seul peuple, même face aux autres épidémies qui nous guettent, nous pouvons avoir un réel impact”.

Enfin, le pape François interroge le lecteur et l’humanité elle-même qui vit la pandémie et la crise mondiale: “Serons-nous capables d’agir de manière responsable face à la faim dont souffrent tant de personnes, sachant qu’il y a de la nourriture pour tous? Allons-nous continuer à regarder dans l’autre sens avec un silence complice face à ces guerres alimentées par des désirs de domination et de pouvoir? Serons-nous prêts à changer les modes de vie qui plongent tant de personnes dans la pauvreté, en nous encourageant, en nous encourageant à mener une vie plus austère et humaine qui permette une répartition équitable des ressources? Allons-nous, en tant que communauté internationale, adopter les mesures nécessaires pour arrêter la dévastation de l’environnement ou continuerons-nous à nier les preuves? »

Courtoisie VC News