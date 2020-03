Francisco Marhuenda, contre Cayetana Álvarez de Toledo pour avoir critiqué laSexta: “C’est une barbarie”

Après avoir entendu les déclarations de la porte-parole du Parti populaire au Congrès, Cayetana Álvarez de Toledo dans son interview sur Onda Cero, où accusé le Sexta de faire “affaire avec l’érosion des valeurs de notre démocratie”, dans «la sixième nuit», ils ont analysé et débattu sur ce sujet. Dans le communiqué publié le 7 mars, un débat a eu lieu au cours duquel il y avait unanimité pour rejeter les critiques d’Álvarez de Toledo. Les partenaires du programme ne comprennent pas la réaction de la porte-parole du PP et ont regretté qu’il ait attaqué la chaîne de cette façon. Francisco Marhuenda est l’une des personnes les plus gênées par ces accusations.

Cayetana Álvarez de Toledo et Francisco Marhuenda

Le directeur de La Razón a vivement critiqué Álvarez de Toledo considérant que les déclarations qu’il a faites sur la chaîne Atresmedia sont “scandaleuses”. Mais non seulement le député a pris une bonne “réprimande”, mais Marhuenda a également critiqué Pablo Casado pour avoir soutenu la porte-parole du Congrès des députés après les accusations controversées qu’il a adressées à la chaîne pour la féliciter et se sentir très fière d’elle: “J’aurais pu faire des déclarations plus équilibrées”, a commenté le Tertullien de «la sixième nuit».

D’autres collègues au format politique Atresmedia en ont également parlé. Un exemple est María Claver, qui estime qu’Álvarez de Toledo “a mis le PP dans un gros problème”. Jesús Maraña, pour sa part, a également été frappé par la réaction de Casado avec la porte-parole du PP: “L’une des questions les plus surprenantes est que finalement, après quatre ou cinq jours, Pablo Casado a félicité et affirmé qu’Álvarez de Toledo livre des combats idéologiques sans complexes “. “Il m’a laissé tomber, l’un et l’autre”, a déclaré Marhuenda.. “Maintenant, il s’avère que Cayetana est le seul à défendre le constitutionnalisme en Catalogne et à nous donner des leçons pour toute la démocratie. Le problème est inexprimable”, a conclu le directeur de La Razón.

Le Wyoming se moque de Alvarez de Toledo

Depuis le début de cette saison, ‘The Intermediate’ utilise une application où ils changent le visage du présentateur et peuvent mettre des personnages qui refusent de venir aux invités dans l’espace. Suite aux accusations de la porte-parole du PP, mercredi 4 mars, Le Wyoming a décidé de «se transformer» en Cayetana Álvarez de Toledo. “Le pitbull de Pablo Casado. Ce que je dis pitbull, est encore plus agressif, c’est un bouledogue argentin”, a expliqué le présentateur. Une fois “transformé”, il a été noté que “commence ici “interviews par le visage” par le visage dégoûté que j’ai eu juste en entrant dans cette chaîne sectaire “, a plaisanté le pilote de l’émission.

