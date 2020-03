Frank Blanco finalise sa signature sur Telemadrid pour présenter le nouveau «Madroño» avec Carmen Alcayde

Telemadrid est plongé dans la production du nouvel espace qui remplacera «El Madroño» dans sa bande d’accès aux heures de grande écoute à partir d’avril prochain. Le réseau public a décidé de se passer de «El Madroño» et de parier sur un nouveau programme produit par La Cometa dans lequel le cœur continuera à être le principal protagoniste. Ce nouveau pari tentera de garder le ton détendu et amusant que le magazine de La Fábrica de Tele a mais Il aura un nouveau nom, un nouveau décor et on parle de pouvoir intégrer même des collaborateurs sur le plateau, ils commentent les différentes vidéos qui laisseront la place aux deux principaux présentateurs de l’émission.

Frank Blanco

À ces données avancées de Yotele, qui ajoute également le nom du nouveau présentateur qui remplacera David Valldeperas à la tête de l’espace. Au fur et à mesure que les médias avancent, Frank Blanco a déjà signé sa signature pour l’espace pour partager une table avec Carmen Alcayde. Le présentateur signera le contrat de signature de l’espace dans quelques jours après avoir fait deux tests; une seule et une autre avec Carmen Alcayde. Après le bon résultat des deux, la chaîne et le producteur auraient donné leur feu vert à son intégration dans l’espace, une œuvre qui peut être compatible sans problème avec «l’espagnol typique» sur TVE puisque les enregistrements de ce dernier se termineront juste avant le début du nouveau format dans Telemadrid.

Une nouvelle étape après «El madroño»

La nouvelle des changements dans «El Madroño» a surpris le public, car l’espace il avait gagné un public fidèle. Dans ce cas, tout indique que ce ne sont pas les problèmes de performance qui se sont précipités à la sortie de Valldeperas, mais le changement de producteur, puisque La Fábrica de la Tele a abandonné la réalisation de l’espace. En raison de l’union étroite entre le présentateur et l’entreprise, il a fini par forcer ce changement. Mais il est vrai que la chaîne publique de Madrid a prévu un renouvellement total de la bande, il se peut donc que La Fábrica de la Tele n’ait pas eu à l’esprit les canons du nouveau programme.

Et, bien que «El Madroño» ait reçu un grand soutien, il y avait aussi un secteur des détracteurs qui était opposé à un réseau public diffusant un programme de presse rose. La Cometa Producciones est la société en charge de la prise en charge de la nouvelle production, qui semble bien éloignée de ce que nous avions vu jusqu’à présent en prime time d’accès.

