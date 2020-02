Frank Blanco signe pour TVE pour présenter «Spanish Typique», une émission familiale sur la culture espagnole

Frank Blanco a cessé de présenter “ Zapeando ” en septembre 2019. Il l’a fait pour se lancer dans de nouveaux projets professionnels, comme il l’a lui-même clairement indiqué dans ses adieux émotionnels au format Atresmedia à succès. Eh bien, six mois après cette date, il a déjà annoncé son retour à la télévision. Televisión Española l’a recruté pour conduire un «espagnol typique», un nouvel espace dans lequel deux équipes célèbres vont tester leurs connaissances sur l’Espagne, comme Yotele a avancé en exclusivité.

Frank Blanco signe pour TVE

Le Catalan revient au petit écran en première sur TVE et en ajoutant un nouveau projet dans sa carrière professionnelle après avoir été star à Los 40 et diffuseur d’Europa FM, où il présente actuellement “Vous allez gagner” à partir de 22h00. Il s’agit d’une émission de radio de nuit dans laquelle les auditeurs peuvent choisir la chanson qui retentira sur la station s’ils osent jouer une blague téléphonique à une personne au hasard, l’empêchant de se bloquer.

Selon les informations disponibles sur le portail susmentionné, en «espagnol typique», deux équipes composées d’un capitaine et de trois personnes reconnues s’affronteront, qui devront démontrer ce qu’elles savent sur les coutumes et autres questions liées à la culture espagnole, à travers des jeux et des tests amusants. Par conséquent, le style du format abordera une sorte de spectacle familial pour tous les publics, où l’humour sera très présent.

Succès dans d’autres pays

Il s’agit d’un format produit par Shine Iberia, producteur de spectacles de talents déjà connus sous le nom de «MasterChef» et «Masters of couture». Il s’agit d’une version espagnole d’un programme à succès qui a vu le jour aux Pays-Bas et qui s’appelle «Ik hou van Holland» («J’aime mon pays»), qui compte déjà plus de 12 saisons de diffusion. En outre, Il a été exporté vers plus de 25 pays, dont la Belgique, le Danemark, la France, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne ou le Portugal. Dans ce dernier territoire, il reçoit le nom de “ J’aime le Portugal ” et est présenté par Filomena Cautela, l’une des chefs d’orchestre du “ Festival Eurovision 2018 ”.

