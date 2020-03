Frank Grillo et Luke Wilson se joignent à Bruce Willis dans ‘Cosmic Sin’

Frank Grillo (The Purge: Election Year, The Purge: Anarchy, Beyond Skyline), Luke Wilson (Vacancy, Zombieland: Double Tap) et Adelaide Kane (The Purge, “Teen Wolf”) ont rejoint Bruce Willis dans le film d’action de science-fiction The Exchange et Saban Films Péché cosmique, Bloody dégoûtant appris.

“Cosmic Sin suit un groupe de guerriers et de scientifiques qui doivent se battre pour protéger et sauver leur race lorsqu’une espèce extraterrestre hostile ayant le pouvoir d’infecter et de prendre en charge des hôtes humains jette son dévolu sur une société humaine futuriste.”

CJ Perry (La superstar de la WWE, Lana) apparaît également dans le film qui vient de terminer la production.

Le film est écrit et réalisé par Corey Large et Edward Drake (Anti-Life) et produit par Corey Large (It Follows), avec Johnny Messner et Stephen Eads comme producteurs exécutifs.

Saban sortira ici aux États-Unis.