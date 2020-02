Frank Ocean annonce un morceau inédit

Frank Ocean a des fans pleins d’espoir pour la nouvelle musique.

Le chanteur a annoncé qu’un morceau inédit est en route. Les fans qui ont précommandé le vinyle de 7 pouces de “Little Demon” via son site Web Blonded l’année dernière ont reçu un e-mail mardi leur disant qu’ils recevraient à la place une nouvelle chanson inédite.

«‘ Little Demon ’sera remplacé par une nouvelle chanson inédite de Frank Ocean,” lit l’e-mail. Il n’y avait aucun autre détail quant à la chanson qu’ils recevraient ou quand elle arriverait, mais ils avaient la possibilité d’annuler la commande s’ils le souhaitaient.

“Little Demon” est la collaboration d’Ocean avec Skepta qui a été diffusée sur Blonded Radio l’année dernière. Ocean avait précédemment prévisualisé «Arca Remix» de la chanson lors de sa soirée PrEP + à l’Halloween à New York.

Le chanteur solitaire n’a pas sorti de nouvelle musique depuis “In My Room” et “DHL” l’automne dernier. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il prévoyait de déployer une plus grande collection de musique après que les fans aient remarqué des icônes graphiques d’Ocean dans diverses poses au bas des couvertures simples, chacune représentant potentiellement un nouveau morceau.

Les fans espèrent qu’il déposera plus de matériel avant sa performance à Coachella en avril.

