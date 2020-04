Frank Ocean sort deux nouveaux morceaux, «Dear April» et «Cayendo»

La nouvelle musique de Frank Ocean a fait son apparition sur Internet.

Au milieu des temps difficiles, deux nouveaux morceaux du chanteur solitaire ont fait surface lorsque les fans en ont le plus besoin. Ocean a d’abord fait ses débuts sur les chansons, intitulées «Dear April (Side A – Acoustic)» et «Cayendo (Side A – Acoustic)», lors de ses soirées PrEP + l’automne dernier à New York.

Comme le souligne blonded.blog, «Dear April» a «de vraies vibrations sans fin». Ocean chante en espagnol sur «Cayendo», qui rappelle davantage l’ère Blonde de 2016.

Les fans qui ont commandé les chansons sur vinyle ont commencé à les recevoir la semaine dernière, ainsi que des remix de Justice et Sango, avant d’arriver officiellement aux services de streaming vendredi.

Ocean n’a pas sorti de nouvelle musique depuis “In My Room” et “DHL” l’automne dernier. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il prévoyait de déployer une plus grande collection de musique avant son set Coachella en avril. Il devrait maintenant faire la une du festival en octobre.

