Frank Reagan va recevoir le contrecoup des flics dans un nouvel épisode

Il y aura un nouvel épisode cette semaine de Blue Bloods. Cette fois, Frank Reagan (Tom Selleck) sera sur la sellette après avoir pris une grosse décision. Découvrez pourquoi il recevra un contrecoup et ce qui se passera dans l’épisode du 3 avril.

«Blue Bloods» s’inspire des expériences de l’application des lois réelles

Chaque épisode montre plusieurs membres de la famille Reagan résolvant des cas. Les étoiles ont révélé l’inspiration derrière elles.

“Beaucoup de nos scénarios sont tirés directement des expériences des forces de l’ordre”, a déclaré Vanessa Ray à Long Island Weekly. «Nous ne sommes pas un genre de spectacle arraché aux gros titres. Nous sommes définitivement plus une sorte de show d’expérience personnelle. Nous disons la vérité et laissons les jetons tomber où ils peuvent. Nous ne vous disons pas quoi penser. “

Il y a aussi des gens qui ont réellement travaillé dans l’application de la loi agissant en tant que conseillers techniques dans l’émission. Selleck a parlé à TV Insider de la façon dont la série aborde la narration de ces histoires.

Il a dit qu’il était «une certaine fierté [we] ne tirez pas les histoires des gros titres, c’est paresseux. ” Selleck a déclaré que Blue Bloods couvre «les questions liées à la police avec lesquelles le public est aux prises avec la culture. Il s’agit d’un spectacle qui présente des arguments des deux côtés d’une question contemporaine brûlante. »

Tom Selleck a déclaré que de vrais officiers le saluaient

Tom Selleck dans le rôle de Frank Reagan dans «Blue Bloods» | John Paul Filo / CBS via .

Il y a beaucoup de vrais officiers qui sont fans de la série. Ils ont également beaucoup de respect pour le caractère de Selleck.

“Les acteurs, scénaristes et producteurs ne veulent pas rendre les officiers du NYPD parfaits”, a expliqué Selleck à TV Insider “mais je sais que beaucoup de flics pensent que nous présentons une image en trois dimensions de qui ils sont dans la vie. Tous les flics doivent saluer le commissaire de police, et parfois je reçois un salut! C’est un gros problème. “

L’acteur a révélé qu’il avait lu un livre écrit par Bill Bratton, qui était le commissaire de police de New York, pour préparer le rôle. Blue Bloods montre souvent Selleck aider les officiers et les défendre contre les réactions publiques. Cependant, ils ne seront pas satisfaits de lui dans le prochain épisode.

Frank recevra le contrecoup des flics

L’épisode de cette semaine s’intitule «The Puzzle Palace». Le commissaire de police sera coincé dans un endroit difficile une fois qu’il aura décidé de tenir un officier responsable des violences policières. Frank décide de le faire après que l’agent a été filmé avec une force excessive.

Frank confronte l’officier dans un extrait. «Je suivais les ordres de mon commandant», a déclaré l’officier. “À un moment donné, j’arrête d’être flic et je me transforme en PDG de flics”, raconte Frank à Sid Gormley (Robert Clohessy) dans une autre scène.

TV Insider a également révélé ce que les autres personnages feront dans l’épisode. Danny (Donnie Wahlberg) et Baez (Marisa Ramirez) seront sur une autre affaire en train d’attraper un gangster. Le hic, c’est qu’il pourrait avoir des grains de beauté au sein du service de police.

Erin (Bridget Moynahan) et Anthony (Steven Schirripa) seront également occupés à travailler avec un sociopathe, qui prétend avoir des preuves liées à un double meurtre. On ne sait toujours pas ce que feront Eddie (Vanessa Ray) et Jamie (Will Estes) dans le prochain épisode.

Le nouvel épisode sera diffusé le 3 avril à 22 h. EST sur CBS.