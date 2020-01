Fred Savage dirigera les épisodes de Dash et Lily de la série originale de Netflix

L’acteur bien-aimé Fred Savage de The Wonder Years et The Princess Bride va diriger les épisodes du prochain drame romantique Netflix Original Dash & Lily. Ci-dessous, nous avons tous les détails que vous devez savoir sur Dash & Lily, et nous vous tiendrons au courant de toutes les actualités du casting, des mises à jour de production et de la date de sortie de Netflix.

Dash & Lily est une prochaine série dramatique romantique de Netflix Original basée sur le livre Dash & Lily’s Book of Dares de Rachel Cohn et David Levithan.

Combien d’épisodes de Dash & Lily Fred Savage dirige-t-il?

Il a été répertorié sur la page officielle IMDb pour Dash & Lily que Fred Savage dirigera au moins 4 épisodes. Les fonctions de direction seront partagées entre Savage et Brad Silberling (City of Angels).

Dash & Lily a été répertorié pour faire ses débuts avec huit épisodes, ce qui signifie que Fred Savage dirigera la moitié de toute la série.

Fred Savage a été crédité en tant que réalisateur 70 fois au cours de sa carrière, certaines des émissions les plus populaires qu’il a dirigées sont:

2 Broke Girls (21 épisodes) Il fait toujours beau à Philadelphie (19 épisodes) Modern Family (13 épisodes) The Goldbergs (2 épisodes) Qu’est-ce que Dash & Lily?

Dash & Lily est un drame romantique, basé sur le livre Dash & Lily’s Book of Dares de Rachel Cohn et David Levithan. Au total, il y a deux romans à lire dans la série. La première saison couvrira les événements du premier livre sur huit épisodes.

Lily, une malchanceuse amoureuse de 16 ans, écoute les conseils de son frère chanceux et laisse son carnet rouge sur l’étagère de sa librairie préférée. Le livre, rempli d’un défi, a Lily attend le bon gars pour accepter son défi. Dash vient de tomber sur son carnet, curieux de son défi et à la recherche de la distraction parfaite prend Lily’s Book of Dares. Alors que Dash et Lily commencent à s’envoyer en chasse au trésor dans tout Manhattan, les deux tombent amoureux des mêmes sur la page. Découvrir si la paire a la même chimie en personne pourrait être leur plus grand défi à ce jour.

Les auteurs de livres participent-ils à la production de la série?

Au moment de la rédaction, le seul crédit d’écriture a été accordé à Joe Tracz (Une série d’événements malheureux), nous nous attendons à voir Rachel Cohn et David Levithan recevoir des crédits d’écriture pour leur travail sur le roman.

Quelle est l’intrigue de la série Dash & Lily?

Le synopsis officiel de la série a été fourni par Netflix:

Une romance de vacances tourbillonnante se construit comme Dash cynique et Lily optimiste échangent des os, des rêves et des désirs dans le cahier qu’ils passent dans les deux sens à travers la ville de New York.

Qui sont les acteurs de Dash & Lily?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans la première saison de Dash & Lily:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? DashAustin AbramsPaper Towns | Gangster Squad | Histoires effrayantes à raconter dans le DarkLilyMidori FrancisGood Boys | Ocean’s Eight | GothamEdgar ThibaudGlenn McCeunTeen Wolf | Marmaduke | Bucket & Skinner’s Epic AdventuresRobertaIanne Fields StewartLe type audacieux | The Feels | PoseAdamGideon EmeryTeen Wolf | Daredevil | TakersAliceLaila DrewLaw & Order: Unité spéciale pour les victimes | Mal | FBI: Most WantedSofiaKeana MariePosthumous | Énorme en France | Esprits CriminelsJeune DashMatty EversObjets TranchantsJeune EdgarBrody ScharrOdd Man Rush

Quand commence le tournage?

Avec la majorité des acteurs annoncés et les réalisateurs désormais liés au projet, nous pouvons nous attendre à ce que le tournage commence dans le mois ou les deux prochains mois.

Une fois que nous aurons reçu des mises à jour de nos sources pour le tournage, nous nous assurerons de mettre à jour cet article immédiatement.

Le studio de production derrière la série est 21 Laps Entertainment, le même studio qui est responsable de la production de Stranger Things.

Quelle est la date de sortie de Netflix?

Nous sommes encore beaucoup trop tôt pour connaître la date de sortie de Netflix, mais il n’est jamais trop tôt pour spéculer.

Jusqu’à ce que le tournage commence, il est plus difficile de déterminer quand nous pouvons nous attendre à voir la première saison de Dash & Lily sur Netflix. Si le tournage doit commencer dans le mois prochain, il y a toutes les chances que nous puissions voir la première saison baisser à l’hiver 2020.

Alternativement, comme la série est un drame romantique, il y a toutes les chances que nous voyions Dash & Lily sur Netflix pour Valentine’s 2021.

Pouvons-nous nous attendre à voir un épisode / saison spécial Noël?

Le deuxième roman de la série, The Twelve Days of Dash and Lily, a pour thème Noël. La saison des vacances 2021 serait le moment idéal pour diffuser une deuxième saison ou un épisode sur le thème des vacances.

Une deuxième saison ou un spécial sur le thème des vacances dépend entièrement de la performance de la première saison. Le matériel source est là pour être adapté cependant, et nous pensons que beaucoup de fans de livres ont hâte de le voir prendre vie.

Êtes-vous impatient de regarder Dash & Lily? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!