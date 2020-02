Freddie Mercury a écrit cette reine n ° 1 frappée dans une baignoire

Internet regorge d’images et de vidéos reliant Elvis Presley à la chanson A Crazy Little Thing Called Love. De nombreux fans pensent que le roi du rock and roll a écrit le hit, mais ce n’est pas le cas. La chanson appartient à une autre légende du rock, Freddie Mercury.

Et malgré le fait que A Crazy Little Thing Called Love ait été un énorme succès, Mercury a demandé peu d’efforts pour créer la chanson. Voici l’histoire de la chanson qui a rafraîchi l’image de Mercury et a propulsé son groupe, Queen au sommet des charts américains.

Pourquoi tout le monde pense qu’Elvis a chanté ‘A Crazy Little Thing Called Love’?

Freddie Mercury | Steve Jennings / WireImage

Recherchez sur YouTube une petite chose folle appelée amour et les résultats seront remplis d’images d’Elvis. Beaucoup croient qu’il a écrit, ou du moins interprété la chanson avant sa mort en 1977. S’il est vrai que la chanson correspond au style normal d’Elvis, elle n’a été écrite qu’en 1979 – deux ans après la mort d’Elvis.

Mercury a créé la chanson en hommage à Elvis, mais le roi du rock and roll n’a jamais entendu la chanson et ne l’a certainement pas interprétée.

Alors, pourquoi tout le monde croit-il qu’Elvis est derrière A Crazy Little Thing Called Love? Depuis que Mercury a écrit la chanson en hommage, il a souvent interprété le hit à la manière typique d’Elvis, portant une veste en cuir noire, un t-shirt blanc et des cheveux lissés. De plus, de nombreux imitateurs d’Elvis ont interprété la chanson au fil des ans, ajoutant au mythe qu’il s’agit d’une création d’Elvis.

Mercury n’a peut-être pas obtenu le même statut de légende qu’Elvis a gagné au cours de sa vie, mais il était certainement un dieu du rock à part entière et mérite le crédit pour A Crazy Little Thing Called Love.

“A Crazy Little Thing Called Love” était un grand changement par rapport au style précédent de Freddie Mercury

L’une des raisons pour lesquelles les gens ne réalisent pas que Mercury a écrit A Crazy Little Thing Called Love est qu’il est si différent de ses autres chansons. Par exemple, l’un des autres grands succès de Mercury, Bohemian Rhapsody, était un chef-d’œuvre de rock excentrique qui manquait de toute sorte de style pop que vous voyez dans A Crazy Little Thing Called Love.

Cependant, Mercury aimait mélanger les choses et a créé beaucoup de variété dans sa musique.

“Ce n’est pas typique de mon travail, mais c’est parce que rien n’est typique de mon travail”, a dit Mercury à propos de la chanson dans The Billboard Book of Number One Hits, de Fred Bronson.

Une autre différence était que c’était la première chanson que Mercury ait jamais joué de la guitare rythmique. En fait, Mercury lui-même a même admis qu’il avait une connaissance limitée des accords de guitare. Mais, il pense que cela a peut-être aidé sa capacité d’écriture de chansons.

“Crazy Little Thing Called Love m’a pris cinq ou dix minutes”, a déclaré Mercury dans une interview en 1981 avec Melody Maker. “Je l’ai fait à la guitare, que je ne peux pas jouer pour les noix, et d’une certaine manière, c’était une bonne chose parce que j’étais limité, ne connaissant que quelques accords. C’est une bonne discipline car j’ai simplement dû écrire dans un petit cadre. Je ne pouvais pas travailler avec trop d’accords et à cause de cette restriction, j’ai écrit une bonne chanson, je pense. “

Freddie Mercury a écrit “A Crazy Little Thing Called Love” dans la baignoire

A Crazy Little Thing Called Love a été le premier hit numéro un de Queen aux États-Unis. Il est également devenu numéro un dans le pays d’origine du groupe, le Royaume-Uni. La chanson a dominé les charts dans plusieurs pays pendant plusieurs semaines. Cependant, malgré le succès de la chanson, il a fallu très peu de temps à Mercury pour créer. Le processus était si facile que Mercury a proposé la chanson tout en prenant un bain moussant.

Selon Songfacts, Peter Hince, le chef de l’équipe routière de Queen’s, a déclaré au Mojo Magazine en 2009 que Mercury avait écrit A Crazy Little Thing Called Love en Allemagne, entouré de bulles dans une baignoire Hilton.

“L’idée de la chanson lui est venue alors qu’il était dans le bain”, a déclaré Hince. «Il est sorti, enveloppé dans une serviette, je lui ai tendu la guitare et il a travaillé les accords là-bas. Fred avait ce don de connaître une grande chanson pop. »

Mercury connaît certainement une bonne chanson. 40 ans plus tard, et près de 30 ans après la mort de Mercure, A Crazy Little Thing Called Love est toujours connu dans le monde entier.

C’est incroyable de penser qu’un événement aussi important dans l’histoire, dont nous parlons encore aujourd’hui, s’est déroulé dans une simple salle de bain.