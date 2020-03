Fredo Bang a une mentalité de «guerre 24-7» après un séjour de deux ans en prison

Fredo Bang partage ses expériences “inconfortables” dans des espaces avec de grands groupes de personnes depuis qu’il a purgé deux ans et demi de prison.



En mai 2018, Fredo Bang a sorti de prison un homme libre. Le rappeur de 23 ans venait de purger plus de deux ans de prison après son arrestation en 2016 en lien avec une fusillade qui avait eu lieu dans sa ville natale de Baton Rouge, Lousiana. En fin de compte, Fredo Bang a conclu un plaidoyer après avoir été accusé de tentative de meurtre au deuxième degré avec une peine qui aurait pu voir le rappeur en prison depuis plus de 40 ans.

Cela fait près de deux ans que Fredo Bang est sorti de prison, mais les effets sont durables. Dans une interview avec Vlad TV, le rappeur a parlé de ce que c’était que d’ajuster, en particulier dans les foules. “Parce que je ne sais pas quelles sont vos intentions”, a déclaré Fredo Bang. “Au cours des deux dernières années et demie, les seules foules que j’ai connues sont autour de 200 dômes [where] chaque personne là-haut a eu tout type de cravates, de couteaux. Tu dois vraiment regarder, comme regarder tout tout le temps. C’est comme, comment puis-je profiter d’être dans un club avec un tas de gens? Je ne sais pas ce qu’ils ont eu sur eux. Cela vous ramène simplement dans l’état d’esprit. “

Le rappeur a ajouté qu’il avait fait de son mieux pour sortir et être social, mais qu’il avait toujours du mal. “Mais c’est comme si je ne fais pas d’argent, ça ne sert à rien”, a ajouté Fredo. “J’essaie de prendre autant de photos et de trucs que possible [with fans]. Ils me disent de ne pas le faire, mais j’essaie. C’est inconfortable … Parfois, si jamais vous le remarquez, si vous me donnez trop une ambiance bizarre, Imma a déjà le pied sur vous. Juste pour frapper. “

“Je suis sorti comme une guerre. Vingt-quatre-sept guerre. Dormez les yeux ouverts.” Découvrez Fredo Bang sur Vlad TV ci-dessous.

