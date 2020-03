Fredo Bang parle de surdose de WRLD Juice et dit que tout le monde a besoin d’une thérapie

Fredo Bang a également ajouté que le président Trump voudrait peut-être lutter contre la crise des opioïdes, mais tout ce qu’il fait, c’est faire circuler de fausses pilules dans les rues.



Nous avons récemment perdu un certain nombre d’artistes à la suite de décès liés à la drogue, notamment Lil Peep, Mac Miller, Lexii Alijai et, semble-t-il, Juice WRLD. La liste croissante a amené les artistes de rap à examiner longuement et durement leur contenu lyrique en ce qui concerne la consommation de drogues. Certains se sont même engagés à cesser de rapper sur les comprimés à éclater et à boire maigre, tandis que d’autres ont vocalisé que même s’ils ne favorisent pas la consommation de drogues, ils ont toujours l’intention d’en parler dans leurs chansons.

Lorsque Fredo Bang, qui buvait régulièrement du maigre, s’est assis avec Vlad TV, il a partagé ses réflexions sur sa génération de problèmes de toxicomanie chez les artistes. “J’ai l’impression que beaucoup d’entre nous ont besoin d’aide ici”, a déclaré Fredo. “Thérapie. Beaucoup d’entre nous ont des troubles et des choses que nous ne connaissons pas. Je pense que tout le monde devrait être évalué à un moment de sa vie. Tôt. Surtout si vous traversez quelque chose.”

“Le truc Juice WLRD, c’est vraiment sensible parce que c’était comme, du mauvais côté”, a-t-il ajouté. “Je me sens comme beaucoup de gens … C’est la façon … Je l’ai pris comme il l’a fait pour se débarrasser d’eux parce que la police était là.” Vlad intervint pour partager une fois de plus les circonstances entourant la mort de Juice WRLD. “C’est triste”, a déclaré le rappeur. Même si Fredo Bang n’avait jamais rencontré le rappeur de Chicago, il a tout de même admis que “Juice WRLD était l’un de mes artistes préférés”.

“C’est ce qui en fait une situation blessante parce que ce n’était pas comme, je pense que le mec était censé être devenu propre”, a déclaré Fredo. “Je ne sais pas. Ce n’était pas comme s’il les prenait et les chargeait. Il l’a fait pour ne pas aller en prison.” Fredo Bang a ajouté que “[President] Trump faisant les trucs opioïdes “a provoqué la fabrication et la distribution de” a lotta fake pills “.

Il a dit que les gens soutiennent Trump voulant s’attaquer à la crise des opioïdes, “mais ils ne savent pas que cela provoque la réaction des gens contre les fausses pilules que les vraies pilules”. Découvrez le rappeur avec Vlad TV ci-dessous.

