Fredrik Eklund pourrait-il déménager à Million Dollar Listing Los Angeles?

Le casting joue timidement mais Tracy Tutor et Josh Flagg de Million Dollar Listing Los Angeles se sont moqués de la possibilité que Fredrik Eklund de Million Dollar Listing New York rejoigne le casting.

Le trio s’est récemment réuni pour un dîner à Los Angeles et a fait allusion à la signification de la rencontre. Le tuteur a partagé une photo avec Flagg et Eklund sur Instagram. “Oh oui, nous avons passé une nuit … #mdlla #shhh #illnevertell”, a-t-elle légendé la photo.

Tracy Tutor, Fredrik Eklund, Ryan Serhant, Josh Flagg, Tyler Whitman | Banque de photos Heidi Gutman / Bravo / NBCU via .

La part de Flagg était un peu moins taquine. “Gardez vos amis proches …”, a-t-il plaisanté avec la même image. Eklund a également partagé la photo. Sa légende semblait faire allusion à la possibilité qu’il puisse travailler sur quelque chose avec la paire. “Ouaip, ça se passe”, a écrit Eklund de façon cryptique.

Eklund a migré en Californie au cours de la dernière saison de «Million Dollar Listing»

Eklund est apparu sur la dernière saison de Million Dollar Listing New York, mais des caméras ont suivi sa migration vers l’ouest. Il a lutté avec l’idée de rester ou non à New York, surtout après que son frère et sa famille se soient installés dans la ville pour être proches de leur famille.

Cependant, après avoir fait beaucoup de recherche d’âme et discuté du déménagement avec son mari Derek Kaplan, Eklund a déménagé à Los Angeles. Il a fait cette annonce sur son Instagram en juillet alors que l’émission se réchauffait. “Hier, nous avons déménagé à Los Angeles”, a-t-il expliqué. «J’étais un peu ému de voir les enfants tellement excités de prendre le vol. Nous sommes arrivés à la nouvelle maison à Beverly Hills et avons commandé des sushis près de la piscine en regardant le coucher de soleil incroyable sur la ville ci-dessous. Déplacer une famille avec des tout-petits n’est pas facile, mais passer plus de temps en Californie tout en développant l’entreprise ici, c’est quelque chose dont nous parlons depuis des années. “

Alors que le déménagement était sur son radar depuis quelques années, la dernière saison de Million Dollar Listing a montré que New York connaissait un marché du luxe en baisse. “Ce n’est pas une blague”, a expliqué Ryan Serhant dans un confessionnal. «Les maisons de plus de 4 millions de dollars ont une moyenne de jours sur le marché de 450 jours. Il n’en a jamais été ainsi. »

Eklund a publié un article sur son succès à L.A.

Depuis qu’il a pris cette décision, Eklund a partagé que son équipe l’écrase sur le front des ventes de Los Angeles. Il a récemment mis à jour ses chiffres de 2019 en partageant: «Plus de 2 milliards de dollars en transactions totales, 842 transactions clôturées, soit une transaction toutes les 10 heures, les activités de Los Angeles ont augmenté de 140% et nous sommes maintenant 12 membres de l’équipe à Beverly Hills et 80 au total à l’échelle nationale». Il s’est également étendu au marché de Miami, en Floride, et il continue d’avoir une présence majeure à New York.

Quand Eklund a déménagé pour la première fois à Los Angeles, il a eu une altercation avec la femme de Josh Altman, Heather, chez un courtier. Elle semblait décontenancée qu’Eklund ne leur ait pas dit qu’il emménageait sur leur marché, d’autant plus qu’ils étaient tous des amis proches. Elle a dit que ne pas dire que les Altmans étaient une décision «ombragée et visqueuse». Eklund semblait choqué et l’échange ne s’est pas bien terminé.

Cependant, tout semble être pardonné. Les familles se sont réunies et ont eu un rendez-vous avec les enfants. Eklund a partagé une «photo de famille» à son histoire Instagram en décembre qui mettait en vedette les deux familles. Il a légendé la photo «Réunion de famille» et a tagué Heather et Josh Altman.