Freeform annonce la saison 3 de “Siren”, commande “l’été dernier” aux séries et dates “Motherland: Fort Salem”

Forme libre a fait quelques annonces liées au genre aujourd’hui, la première étant que leur série killer mermaid “Sirène” reviendra pour une troisième saison le Jeudi 2 avril 2020.

Deadline note: «La série est basée sur une histoire des co-auteurs Eric Wald et Dean White, et se déroule dans la ville côtière de Bristol Cove, connue dans la légende comme une ancienne maison de sirènes. La partie de la légende a cependant changé lorsque la réalité s’est installée avec l’arrivée du mystérieux Ryn (Eline Powell), qui fait des ravages dans la petite ville de pêcheurs. »

Les * deux * premiers épisodes seront diffusés le 2 avril.

De plus, Freeform a commandé le set des années 90, Jessica Biel-produit produit “L’été dernier” à la série. Le réseau n’avait commandé qu’un épisode pilote en novembre.

«L’été dernier se déroule sur trois étés – 93, 94 et 95 dans une petite ville du Texas où une belle adolescente populaire, Kate, est enlevée et, apparemment sans lien de parenté, une fille, Jeanette, passe d’être une douce, maladroite valeur aberrante pour la fille la plus populaire de la ville et, en 1995, la personne la plus méprisée d’Amérique. »

“Chaque épisode est raconté à partir du POV de l’une des deux filles principales (Jeanette et Kate), ce qui fera que la fidélité des téléspectateurs changera constamment à mesure que de plus amples informations seront révélées.”

Et enfin, la nouvelle série de Freeform «Patrie: Fort Salem» sera présenté le 18 mars 2020. Vous pouvez consulter la toute nouvelle bande-annonce de celle-ci ci-dessous.

“Situé dans une autre Amérique où les sorcières ont mis fin à leur persécution il y a plus de 300 ans en concluant un accord avec le gouvernement pour lutter pour leur pays,” Motherland: Fort Salem “suit trois jeunes femmes d’une formation de base en magie de combat jusqu’à un déploiement précoce. Dans ce monde, les rôles traditionnels de genre et de pouvoir sont inversés, les femmes les plus dominantes en première ligne combattant les menaces terroristes imminentes qui sont familières à notre monde, mais avec des tactiques et des armes surnaturelles. »