Freeform annule une partie de cinq redémarrages après une saison

Selon Deadline, Freeform a annulé le Party of Five redémarrer la série après une saison, qui a terminé sa finale de la série le 4 mars.

La nouvelle itération de Party of Five est une version moderne de la série originale, qui raconte l’histoire d’un groupe de frères et sœurs orphelins. Le nouveau drame d’une heure suit les cinq enfants Acosta alors qu’ils naviguent dans la vie quotidienne et luttent pour survivre en tant qu’unité familiale après que leurs parents soient soudainement déportés au Mexique. La série met en vedette Brandon Larracuente comme Emilio, Emily Tosta comme Lucia, Niko Guardado comme Beto et Elle Paris Legaspi comme Valentina.

Les créateurs de la série originale Christopher Keyser et Amy Lippman ont écrit le pilote avec le nouveau venu Michal Zebede. Rodrigo Garcia (L’Affaire) est défini sur diriger. Keyser et Lippman seront également producteurs exécutifs. Michael Zebede est co-producteur exécutif et scénariste.

L’original Party of Five diffusé sur FOX pendant six saisons du 12 septembre 1994 au 3 mai 2000. La série avait pour vedette Scott Wolf dans Bailey, Matthew Fox dans Charlie, Neve Campbell dans Julia et Lacey Chabert dans Claudia Salinger.

