Freeform renouvelle «Good Trouble» et «Grown-ish» pour une troisième et une quatrième saison respectivement

Les chaînes américaines profitent de la tournée de presse hivernale du TCA qui se tient ces jours-ci à Pasadena pour annoncer leur actualité et Freeform ne fait pas exception. La chaîne câblée appartenant à Disney officialisée les renouvellements de «Grown-ish» et «Good Trouble», deux de ses plus grands succès, pour une quatrième et une troisième saison respectivement.

Yara Shahidi, Cierra Ramirez et Maia Mitchell

‘Grown-ish’, le spin-off de «Black-ish», se concentre sur le premier-né de Johnson, Zoey (Yara Shahidi), faisant son entrée à l’université. Dans la troisième saison, publiée cette semaine, Zoey et ses amis déménagent dans une grande maison hors campus pour affronter leur dernière année.

«Good Trouble», le spin-off de «The Fosters», suivez Callie (Maia Mitchell) et Marianna (Fermer Ramirez) entamant une nouvelle phase de leur vie à Los Angeles. Marianna tente de prendre pied dans un monde dominé par les hommes comme la technologie, tandis que Callie fait face à la dure réalité du système juridique travaillant dans le bureau d’un juge fédéral.

“Freeform est un orateur d’histoires qui méritent d’être expliquées et un endroit où le public le plus important et le plus influent du monde vient à la recherche d’histoires provocantes et d’un récit risqué “, déclare Tom Ascheim, président de la chaîne.” Nous sommes fiers d’être le foyer de contenus originaux risqués et agréablement divertissants qui continue de refléter la vie de nos spectateurs exigeants et passionnés. “

Nouveau pari

La chaîne a également annoncé que a commandé une saison de «Last Summer», un thriller produit par Jessica Biel qui aura lieu en trois étés dans les années nonante dans une petite ville du Texas et explorera les effets de la popularité à travers l’histoire de Kate, une fille très populaire qui disparaît, et de Jeanette, une fille douce et atypique qui la nuit Le matin, elle devient la fille la plus populaire de la ville et peu de temps après, elle devient la personne la plus détestée des États-Unis. Chiara Aurelia, Mika Abdalla et Michael Landes Ils jouent dans la fiction, dont le pilote a été produit et réalisé par Max Winkler.

