Freestyle Digital Media prévoit une date avec des «intentions sadiques» [Exclusive]

Freestyle Digital Media, la division de distribution de films numériques des studios de divertissement de Byron Allen, a acquis les droits nord-américains de l’horreur / thriller romantique Intentions sadiques, Bloody Dégoûtant exclusivement appris.

Sadistic Intentions est l’histoire de deux inconnus – un musicien de métal reclus et un stoner follement enthousiaste – tous deux invités chez un ami commun tard dans la soirée. L’ami, cependant, est introuvable, laissant bientôt cette paire d’opposés polaires se supporter jusqu’à l’arrivée horrible de leur hôte. Des liens se forment, des secrets sont révélés et des intentions sont dévoilées, tout en approchant d’un orage vicieux.

Écrit et réalisé par Eric Pennycoff, Sadistic Intentions propose une distribution d’ensemble avec Jeremy Gardner, Taylor Zaudtke, Michael Patrick Nicholson, et Larry Fessenden. Il a été produit par Jason Walter Short, Sean Fowler, John R. Cocke Jr. Melissa Chamberlain et Andrew van den Houten.

Sadistic Intentions sera disponible à la location et à la propriété sur les plates-formes Internet et satellite HD numériques nord-américaines via Freestyle Digital Media sur 14 février 2020.

“Je suis ravi de voir la sortie de Sadistic Intentions cette Saint-Valentin”, a déclaré Pennycoff à propos de la date de sortie du film. “Avec un mélange d’horreur frappée par le tonnerre et de romance douloureuse, cela fait vraiment le film de rendez-vous parfait.”