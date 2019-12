Freeway Rick Ross croit que les artistes seraient plutôt célèbres que riches

Tout dépend de l'image, pas nécessairement du cash-flow.



Bien que la culture hip-hop soit saturée d'argent liquide, de maisons de luxe et d'articles coûteux, c'est un fait tacite que tous les artistes ne sont pas hors de contrôle. Beaucoup nourrissent l'illusion qu'ils ont une pléthore de zéros dans leurs comptes bancaires afin de suivre un personnage et de vendre des documents. FreewayRick Ross a clairement indiqué qu'il savait d'expérience que les artistes n'apportent pas de chèques comme ils le prétendent, insistant sur le fait que certains artistes sont des rappeurs de métier et des trafiquants de drogue par profession.

"Ils font exploser ces gars-là … Vous savez, parce qu'ils disent que certains de ces gars valent 600 millions de dollars, mais ils n'ont absolument aucune empreinte dans les quartiers. Vous ne voyez rien de ce qu'ils ont fait dans la communauté. Comme LeBron James. Il a construit une école! Vous comprenez ce que je dis? Il a pris de l'argent et il est même allé construire une école parce que l'argent qu'il a fait est plus d'argent qu'il ne sait qu'il peut jamais dépenser, alors il était prêt à donner quelque chose en retour. "

"Vous avez ces autres gars que nous pensons tous riches et qui n'ont pas d'argent. Parce que c'est une différence entre être célèbre et riche. Voyez, je suis célèbre", a-t-il dit en riant. "Et je viens de devenir riche." Vlad a mentionné que Suge Knight a déclaré que "la plupart des artistes veulent juste être célèbres et avoir assez d'argent pour payer leurs factures". Freeway a accepté.

"C'est ce que je dis aussi", a-t-il dit. "Je devrais être d'accord avec Suge à ce sujet." Regardez son clip ci-dessous.

.