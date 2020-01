2020 nous apportera de nombreux films intéressants et attendus de tous les amoureux du septième art, ouna d’eux sans aucun doute est le sixième film du célèbre acclamé Wes Anderson, Depuis 2018 avec Isle of Dogs nous a abandonnés. Heureusement, il reste très peu de choses à voir dans les salles du monde entier – attendez – La dépêche française de la liberté, Kansas City Sun, La cassette du nouveau réalisateur.

Aujourd’hui, la société a récemment acheté par Disney et renommé Searchlight Studios a annoncé que la date de sortie officielle de ce film sera le 24 juillet prochain. La chose drôle à ce sujet est que compte tenu du fait que ce studio fait déjà partie de la maison de Mickey Mouse, Wes Anderson et devra rivaliser au cours de ce même week-end avec un autre des gros paris de la société, Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt .

Bien que ce soit la date que Searchlight a donnée à The French Dispatch of the Liberty, Kansas City Sun, la première pourrait être avancée quelques mois plus tôt, car apparemment et selon Consequence of Sound, Wes Anderson projettera ce film au Festival de Cannes le 21 mai qui, par coïncidence, est la soirée d’ouverture du festival du film.

Jusqu’à présent, il n’y a pas beaucoup de détails sur l’intrigue de la bande, la seule chose qui a fuit était un traitement possible qui Le French Dispatch présentera une collection d’histoires du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville fictive française du XXe siècle, quelque chose de complètement différent dans la filmographie d’Anderson et qui promet d’être l’un des films les plus intéressants de 2020.

Le casting de The French Dispatch of the Liberty, Kansas City Sun a de nombreuses stars d’Hollywood comme Benicio el Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Bill Murray, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park et Owen Wilson.