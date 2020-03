French Montana accusé de drogue et d’agression sexuelle dans un procès

French Montana et son employé sont accusés d’avoir drogué une femme non identifiée alors qu’il était chez lui. Elle allègue que l’employée l’a également violée.



Le problème juridique pour le Montana français s’est réchauffé. Au cours de leur échange rapide d’insultes sur les réseaux sociaux, 50 Cent a lancé des accusations cinglantes envers l’artiste primé. Cependant, aucune ne correspond à ce qu’une femme non identifiée prétend avoir enduré aux mains du rappeur “No Stylist”. Selon des documents qui auraient été obtenus par The Blast, une femme qui souhaite garder l’anonymat a déposé une plainte contre Montana, son employé Mansour Bennouna et son label Coke Boy Records.

Noam Galai / Intermittent / .

Dans le procès, Jane Doe déclare qu’elle et Montana se sont rencontrés pour la première fois dans un studio d’enregistrement à Los Angeles en mars 2018. Plus tard, le rappeur l’aurait invitée à sa résidence privée et elle prétend que c’est à ce moment-là que les choses ont tourné. Il était environ 6h00 du matin lorsque Jane Doe dit que les Français et Bennouna lui ont dit de prendre une photo. Peu de temps après, la femme affirme qu’elle a perdu connaissance, “a été frappée d’incapacité, et s’est souvenue de” plusieurs hommes entrant et sortant de la chambre “. Elle a affirmé qu’elle se souvenait du Montana français comme l’un de ces hommes. “

Ce n’est qu’à 13 h 30. que la femme “a repris conscience” pour trouver Bennouna la câlinant dans une position “cuillère”. Elle a ensuite déclaré aux autorités qu’elle “avait ressenti une douleur dans le bassin, le bas du dos et le vagin” et s’est rendue à l’hôpital pour se faire administrer une trousse de viol après avoir quitté la maison “en pleurant hystériquement parce qu’elle estimait qu’elle avait été droguée et violée”.

“L’enquête a montré la présence de sperme”, rapporte The Blast. “Elle a également signalé le viol présumé à la police.” La femme, un modèle en herbe, dit qu’elle a dû interrompre sa carrière en raison de l’incident. Elle poursuit pour des dommages non spécifiés.

[via]

.