Frère d’anniversaire émotionnel des stylos Brother de Mac Miller

Amour fraternel.

À l’occasion de son 28e anniversaire dimanche, le frère aîné de Mac Miller, Miller McCormick, s’est rendu sur Instagram pour honorer le défunt rappeur. Dans sa note sincère, McCormick a rappelé la première fois qu’il avait vu son petit frère à l’hôpital.

«S’asseoir près de la fenêtre de l’hôpital après votre naissance est un bon premier souvenir. l’infirmière de maman a apporté de la gelée de menthe », écrit-il.

Il a également exprimé sa fierté envers son petit frère. “Mec, je suis si fier de toi. et tu me manques », a-t-il dit avant de réfléchir à ce qu’ils feraient si Mac était vivant. «Je suis fou que nous ne soyons pas assis sur un porche à parler de calvitie. et les bébés. peut-être qu’il y en a encore une version. “

L’hommage émotionnel continue, «difficile à lâcher. Je souhaite que tu sois vraiment ici. Je parie qu’ils organisent une bonne fête. vous êtes le meilleur, j’espère que vous le savez. drôle, gentil, désordonné. vieille tendre sagesse. je t’aime Je t’aime. gros câlin malodorant. “

Des fans et des amis comme Juicy J, Thundercat et Chevy Woods ont également rendu hommage à Mac avec des messages d’anniversaire sur les réseaux sociaux.

Sa musique et son héritage perdurent. Vendredi, la famille de Mac a sorti son dernier album, Circles, sur lequel il travaillait avant sa mort en septembre 2018. L’album, compagnon de Swimming de 2018, a reçu des critiques positives et devrait vendre entre 175 et 200 000 unités dans son première semaine.